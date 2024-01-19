https://ria.ru/20240119/khamas-1922399411.html

ЕС вводит специальный санкционный режим против ХАМАС, сообщил источник

ЕС вводит специальный санкционный режим против ХАМАС, сообщил источник - РИА Новости, 19.01.2024

ЕС вводит специальный санкционный режим против ХАМАС, сообщил источник

ЕС вводит специальный санкционный режим против палестинского движения ХАМАС, внесет в него шесть человек, которых считает причастными к его финансированию,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:34

2024-01-19T17:34

2024-01-19T17:36

в мире

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. ЕС вводит специальный санкционный режим против палестинского движения ХАМАС, внесет в него шесть человек, которых считает причастными к его финансированию, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Для ЕС ХАМАС – это террористическая организация. Сегодня мы устанавливаем санкционный режим в отношении ХАМАС. Мы включили шесть человек, все они не из Европы, а из арабских и африканских стран. Эти лица содействовали, финансировали ХАМАС. Их средства будут заморожены. им будет запрещен въезд на нашу территорию", - сообщил он.

https://ria.ru/20240116/gaza-1921664309.html

брюссель

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в мире, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, брюссель, европа