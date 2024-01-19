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ЕС вводит специальный санкционный режим против ХАМАС, сообщил источник - РИА Новости, 19.01.2024
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17:34 19.01.2024 (обновлено: 17:36 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/khamas-1922399411.html
ЕС вводит специальный санкционный режим против ХАМАС, сообщил источник
ЕС вводит специальный санкционный режим против ХАМАС, сообщил источник - РИА Новости, 19.01.2024
ЕС вводит специальный санкционный режим против ХАМАС, сообщил источник
ЕС вводит специальный санкционный режим против палестинского движения ХАМАС, внесет в него шесть человек, которых считает причастными к его финансированию,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:34
2024-01-19T17:36
в мире
евросоюз
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
брюссель
европа
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. ЕС вводит специальный санкционный режим против палестинского движения ХАМАС, внесет в него шесть человек, которых считает причастными к его финансированию, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Для ЕС ХАМАС – это террористическая организация. Сегодня мы устанавливаем санкционный режим в отношении ХАМАС. Мы включили шесть человек, все они не из Европы, а из арабских и африканских стран. Эти лица содействовали, финансировали ХАМАС. Их средства будут заморожены. им будет запрещен въезд на нашу территорию", - сообщил он.
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в мире, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, брюссель, европа
В мире, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Брюссель, Европа
ЕС вводит специальный санкционный режим против ХАМАС, сообщил источник

ЕС вводит специальный санкционный режим против движения ХАМАС

© AP Photo / MUHAMMED MUHEISENПортрет идеологического лидера и основателя ХАМАС Ахмеда Ясина
Портрет идеологического лидера и основателя ХАМАС Ахмеда Ясина - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / MUHAMMED MUHEISEN
Портрет идеологического лидера и основателя ХАМАС Ахмеда Ясина. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. ЕС вводит специальный санкционный режим против палестинского движения ХАМАС, внесет в него шесть человек, которых считает причастными к его финансированию, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
«
"Для ЕС ХАМАС – это террористическая организация. Сегодня мы устанавливаем санкционный режим в отношении ХАМАС. Мы включили шесть человек, все они не из Европы, а из арабских и африканских стран. Эти лица содействовали, финансировали ХАМАС. Их средства будут заморожены. им будет запрещен въезд на нашу территорию", - сообщил он.
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
ЕС внес политического лидера ХАМАС в Газе в список террористов
16 января, 15:57
 
В миреЕвросоюзХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБрюссельЕвропа
 
 
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