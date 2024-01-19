https://ria.ru/20240119/kazakhstan-1922319194.html

В Казахстане установят единый часовой пояс

В Казахстане установят единый часовой пояс - РИА Новости, 19.01.2024

В Казахстане установят единый часовой пояс

C 1 марта Казахстан перейдет на единый часовой пояс, сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:58

2024-01-19T12:58

2024-01-19T14:08

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 19 янв — РИА Новости. C 1 марта Казахстан перейдет на единый часовой пояс, сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства о порядке исчисления времени."Согласно изменениям, устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 часов 1 марта 2024 года. Таким образом ко всей территории Республики Казахстан будет применен пятый часовой пояс (UTC+5)", — говорится в релизе.На сегодняшний день в Казахстане два часовых пояса — UTC+5 и UTC+6. Большая часть страны, за исключением западных регионов, находится в зоне UTC+6. Таким образом, в городах Астана, Алма-Ата, Шымкент, в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областях в ночь с 29 февраля на 1 марта стрелки переведут на час назад.Как пояснили в Минторговли, вопросом исчисления времени занималась рабочая группа, которую создали в феврале 2023 года из-за многочисленных обращений казахстанцев о переходе на более благоприятный часовой пояс. Ученые и эксперты изучили международный опыт и выяснили, что только в 22 странах часовых поясов больше одного, тогда как 175 государств живут по единому времени.В ведомстве подчеркнули, что единый часовой пояс поможет устранить барьеры между жителями разных регионов, улучшит координацию транспортна, благоприятно скажется на ведении бизнеса и взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

https://ria.ru/20230621/proekt-1879490158.html

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в мире, казахстан