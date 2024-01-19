https://ria.ru/20240119/kazakhstan-1922255937.html

Нацбанк Казахстана понизил базовую учетную ставку

Нацбанк Казахстана понизил базовую учетную ставку - РИА Новости, 19.01.2024

Нацбанк Казахстана понизил базовую учетную ставку

Национальный банк (центробанк) Казахстана в пятницу принял решение снизить базовую ставку с 15,75% до 15,25%, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T09:03

2024-01-19T09:03

2024-01-19T09:31

казахстан

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АСТАНА, 19 янв – РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Казахстана в пятницу принял решение снизить базовую ставку с 15,75% до 15,25%, сообщила пресс-служба регулятора."Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.", - говорится в сообщении.В пресс-релизе поясняется, что годовая инфляция в декабре 2023 года снизилась до 9,8%. Замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением мировых цен на продовольствие и издержек производства, антиинфляционными мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года."Месячная инфляция составила 0,8%, сложившись несколько выше своих среднеисторических значений. Базовая инфляция, характеризующая устойчивую часть потребительских цен, в декабре немного ускорилась. В целом, показатели базовой и сезонно очищенной инфляции в течение нескольких месяцев остаются стабильными", - говорится в сообщении финрегулятора.При этом отмечается, что "показатели базовой и сезонно очищенной инфляции все еще превышают установленный таргет. Для уверенного снижения общей инфляции до 5% в 2025-2026 годах требуется дальнейшее замедление ее устойчивой части"."Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Национальный Банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию, и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем цикл снижения может быть длительным", - говорится в сообщении.В августе 2023 года Нацбанк понизил базовую ставку с 16,75% до 16,5%, в октябре - с 16,5% до 16%, в ноябре - с 16% до 15,75%.

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казахстан