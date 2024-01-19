https://ria.ru/20240119/karateli-1922316849.html

В Архангельске рассекретили документы о карателях на Украине в годы войны

В Архангельске рассекретили документы о карателях на Украине в годы войны - РИА Новости, 19.01.2024

В Архангельске рассекретили документы о карателях на Украине в годы войны

Управление ФСБ России по Архангельской области рассекретило архивное дело в отношении участника карательных операций, проводимых нацистами и их пособниками из... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:52

2024-01-19T12:52

2024-01-19T12:59

справки

архангельская область

украина

каменец-подольский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Управление ФСБ России по Архангельской области рассекретило архивное дело в отношении участника карательных операций, проводимых нацистами и их пособниками из местных жителей на территории Каменец-Подольской области Украины, сообщила пресс-служба ведомства. В рамках программы "Без срока давности" РУФСБ России по Архангельской области ведет работу по рассекречиванию дел, в которых содержатся свидетельства о преступлениях нацистов и их пособников. "Так, согласно обвинительному постановлению УМГБ по Архангельской области от 15 сентября 1952 года Зеель Эдгард Густавович, оставшись проживать в селе Князевка Высокопольского района Херсонской области, временно оккупированном немецко-фашистскими войсками, в августе 1942 года изменил Родине", - рассказали в ведомстве. Согласно рассекреченным данным, Зеель поступил на службу в полицейский отряд "Зельбстшутц", дислоцировавшемся до октября 1943 года в Князевке, а затем до марта 1944 года в селе Голохвастовка Каменец-Подольской области. В январе 1944 года полицейский Зеель совместно с отрядом СС принимал участие в карательной операции против советских партизан и мирных жителей в селе Коневка Каменец-Подольской области. "В результате было расстреляно 73 человека из числа мирных советских граждан и сожжено село Коневка - 176 домов, школа, клуб и другие хозяйственные постройки", - свидетельствуют данные архивов. Кроме того, во время той же операции Зеель принимал участие в конвоировании 50 мирных советских граждан и в расстреле из их числа 19 мужчин. В марте 1944 года совместно с отступающими частями немецкой армии бежал на территорию Польши, где принял германское подданство и поступил на службу в войска СС. С сентября 1944 по май 1945 года принял военную присягу на верность фашистской Германии и проходил военное обучение. В мае 1945 года Зеель был пленен союзными войсками, а в 1946 году в порядке репатриации прибыл в Советский Союз, где находился под пристальным вниманием органов безопасности. В 1952 году Зеель был осужден за преступления и приговорен к высшей мере наказания. "Среди публикуемых материалов дела - протоколы допроса Зееля, а также показания очевидцев расправы фашистов с мирным населением на оккупированной территории, в том числе схема расстрела", - отметили в УФСБ. Согласно документам, в окрестностях Волочисского района количество убитых, замученных от голода и закопанных живьем мужчин, женщин, стариков и детей составило 9297 человек. "Среди обнаруженных трупов установлено преобладающее число женщин, стариков и детей, при чем много женщин беременных. Из показания свидетелей и акта медицинской экспертизы дают право утверждать, что количество убитых граждан, умертвленных детей путем закапывания живыми с родителями", - значится в документах.

https://ria.ru/20220401/zverstva-1781186351.html

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890611869.html

https://ria.ru/20220330/uchebnik-1780856422.html

архангельская область

украина

каменец-подольский

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справки, архангельская область, украина, каменец-подольский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)