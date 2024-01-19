https://ria.ru/20240119/istoriya-1922424632.html

Минпросвещения предложило дополнить предмет "История" новым разделом

Минпросвещения предложило дополнить предмет "История" новым разделом - РИА Новости, 19.01.2024

Минпросвещения предложило дополнить предмет "История" новым разделом

Минпросвещения России предлагает дополнить предмет "История" разделом "История нашего края", а также убрать отдельный предмет "Основы духовно-нравственной... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:42

2024-01-19T19:42

2024-01-19T19:42

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150619/30/1506193064_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d3ccbee668de03ba9e5462e28f0e9056.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минпросвещения России предлагает дополнить предмет "История" разделом "История нашего края", а также убрать отдельный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", интегрировав его в новый раздел с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Изменения вносятся в части дополнения учебного предмета "История" учебным курсом "История нашего края" для обучающихся по образовательным программам основного общего образования и соответствующими предметными результатами по указанному курсу. Одновременно исключается предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" и учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", содержание которого будет интегрировано в учебный курс "История нашего края", - говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Добавляется, что к дате вступления в силу изменений планируется разработать единые учебники по истории, которые будут использоваться во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего образования.

https://ria.ru/20240118/reshenie-1921962057.html

https://ria.ru/20231218/slovo-1916446772.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия