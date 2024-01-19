https://ria.ru/20240119/istoriya-1922424632.html
Минпросвещения предложило дополнить предмет "История" новым разделом
Минпросвещения предложило дополнить предмет "История" новым разделом - РИА Новости, 19.01.2024
Минпросвещения предложило дополнить предмет "История" новым разделом
Минпросвещения России предлагает дополнить предмет "История" разделом "История нашего края", а также убрать отдельный предмет "Основы духовно-нравственной... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:42
2024-01-19T19:42
2024-01-19T19:42
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минпросвещения России предлагает дополнить предмет "История" разделом "История нашего края", а также убрать отдельный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", интегрировав его в новый раздел с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Изменения вносятся в части дополнения учебного предмета "История" учебным курсом "История нашего края" для обучающихся по образовательным программам основного общего образования и соответствующими предметными результатами по указанному курсу. Одновременно исключается предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" и учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", содержание которого будет интегрировано в учебный курс "История нашего края", - говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Добавляется, что к дате вступления в силу изменений планируется разработать единые учебники по истории, которые будут использоваться во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего образования.
https://ria.ru/20240118/reshenie-1921962057.html
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общество, россия
Минпросвещения предложило дополнить предмет "История" новым разделом
Минпросвещения предложило внести в предмет "История" часть "История нашего края"
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Минпросвещения России предлагает дополнить предмет "История" разделом "История нашего края", а также убрать отдельный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", интегрировав его в новый раздел с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект
опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Изменения вносятся в части дополнения учебного предмета "История" учебным курсом "История нашего края" для обучающихся по образовательным программам основного общего образования и соответствующими предметными результатами по указанному курсу. Одновременно исключается предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" и учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", содержание которого будет интегрировано в учебный курс "История нашего края", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
Добавляется, что к дате вступления в силу изменений планируется разработать единые учебники по истории, которые будут использоваться во всех образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего образования.
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