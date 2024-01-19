https://ria.ru/20240119/iran-1922289598.html

В Иране успешно испытали систему ПВО малой дальности

В Иране успешно испытали систему ПВО малой дальности - РИА Новости, 19.01.2024

В Иране успешно испытали систему ПВО малой дальности

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в ходе совместных специализированных военных учений "Защитники... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:28

2024-01-19T11:28

2024-01-19T12:19

безопасность

иран

космос - риа наука

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ТЕГЕРАН, 19 янв – РИА Новости. Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в ходе совместных специализированных военных учений "Защитники неба Родины-2024" ("Модафеан-э асман-э велаят 1402"), посвященных противовоздушной обороне, успешно испытали систему ПВО малой дальности "Девятое дея" (названа в честь даты в иранском календаре, когда состоялись проправительственные митинги - 30 декабря 2009 года), заявил официальный представитель учений второй бригадный генерал Аббас Фараджпур."Системы ПВО малой дальности и низкой высоты "9 дея" аэрокосмических сил КСИР успешно перехватили и уничтожили цели, заданные единой сетью ПВО страны в ходе совместных специализированных военных учений ПВО "Защитники неба Родины", - приводит слова генерала агентство IRNA.

https://ria.ru/20240118/udar-1922199804.html

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безопасность, иран, космос - риа наука