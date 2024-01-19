https://ria.ru/20240119/ipoteka-1922410390.html

В МО стартовала новая ипотечная программа поддержки медицинских работников

В МО стартовала новая ипотечная программа поддержки медицинских работников - РИА Новости, 19.01.2024

В МО стартовала новая ипотечная программа поддержки медицинских работников

С начала года в Подмосковье стартовала новая мера социальной поддержки для медицинских работников. Бюджетную ипотеку смогут оформить представители 87 врачебных... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:20

2024-01-19T18:20

2024-01-19T18:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. С начала года в Подмосковье стартовала новая мера социальной поддержки для медицинских работников. Бюджетную ипотеку смогут оформить представители 87 врачебных должностей и 27 должностей среднего медицинского персонала. Об этом сообщил телеканал "360".Программа направлена на поддержку трудоустроенных специалистов и привлечение новых кадров в регион. Подробную информацию о том, как воспользоваться услугой, можно найти на сайте.Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что в регионе есть целый ряд мер поддержки медработников."Часть программ направлена на решение жилищного вопроса – это соципотека, компенсация аренды жилья, а с этого года мы ввели бюджетную ипотеку", – указала Светлана Стригункова.Она добавила, что правительство Московской области компенсирует участникам программы 15% от стоимости жилья. А процентная ставка на весь период снизится на 2%.В программе может принять участие врач или средний медицинский специалист, который работает на должности, указанной в требованиях к программе, и имеет стаж работы по специальности не менее года. При оформлении ипотеки гражданин должен будет отработать в медицинской организации не менее пяти лет.Подать заявку на участие можно на региональном портале госуслуг.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), светлана стригункова