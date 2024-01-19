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В МО стартовала новая ипотечная программа поддержки медицинских работников - РИА Новости, 19.01.2024
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Новости Подмосковья
 
18:20 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/ipoteka-1922410390.html
В МО стартовала новая ипотечная программа поддержки медицинских работников
В МО стартовала новая ипотечная программа поддержки медицинских работников - РИА Новости, 19.01.2024
В МО стартовала новая ипотечная программа поддержки медицинских работников
С начала года в Подмосковье стартовала новая мера социальной поддержки для медицинских работников. Бюджетную ипотеку смогут оформить представители 87 врачебных... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:20
2024-01-19T18:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. С начала года в Подмосковье стартовала новая мера социальной поддержки для медицинских работников. Бюджетную ипотеку смогут оформить представители 87 врачебных должностей и 27 должностей среднего медицинского персонала. Об этом сообщил телеканал "360".Программа направлена на поддержку трудоустроенных специалистов и привлечение новых кадров в регион. Подробную информацию о том, как воспользоваться услугой, можно найти на сайте.Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что в регионе есть целый ряд мер поддержки медработников."Часть программ направлена на решение жилищного вопроса – это соципотека, компенсация аренды жилья, а с этого года мы ввели бюджетную ипотеку", – указала Светлана Стригункова.Она добавила, что правительство Московской области компенсирует участникам программы 15% от стоимости жилья. А процентная ставка на весь период снизится на 2%.В программе может принять участие врач или средний медицинский специалист, который работает на должности, указанной в требованиях к программе, и имеет стаж работы по специальности не менее года. При оформлении ипотеки гражданин должен будет отработать в медицинской организации не менее пяти лет.Подать заявку на участие можно на региональном портале госуслуг.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

В МО стартовала новая ипотечная программа поддержки медицинских работников

© РИА Новости / Максим БлиновВид с высоты на жилой квартал в Московской области
Вид с высоты на жилой квартал в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. С начала года в Подмосковье стартовала новая мера социальной поддержки для медицинских работников. Бюджетную ипотеку смогут оформить представители 87 врачебных должностей и 27 должностей среднего медицинского персонала. Об этом сообщил телеканал "360".
Программа направлена на поддержку трудоустроенных специалистов и привлечение новых кадров в регион. Подробную информацию о том, как воспользоваться услугой, можно найти на сайте.
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что в регионе есть целый ряд мер поддержки медработников.
«
"Часть программ направлена на решение жилищного вопроса – это соципотека, компенсация аренды жилья, а с этого года мы ввели бюджетную ипотеку", – указала Светлана Стригункова.
Она добавила, что правительство Московской области компенсирует участникам программы 15% от стоимости жилья. А процентная ставка на весь период снизится на 2%.
В программе может принять участие врач или средний медицинский специалист, который работает на должности, указанной в требованиях к программе, и имеет стаж работы по специальности не менее года. При оформлении ипотеки гражданин должен будет отработать в медицинской организации не менее пяти лет.
Подать заявку на участие можно на региональном портале госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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