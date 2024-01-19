https://ria.ru/20240119/inostrantsy-1922411784.html

Иностранцам, желающим вести бизнес в России, помогут переехать

Иностранцам, желающим вести бизнес в России, помогут переехать - РИА Новости, 19.01.2024

Иностранцам, желающим вести бизнес в России, помогут переехать

Иностранцам, которые хотят вести бизнес в России, планируется помогать в переезде и перемещении активов, следует из плана мероприятий концепции государственной... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:24

2024-01-19T18:24

2024-01-19T18:57

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Иностранцам, которые хотят вести бизнес в России, планируется помогать в переезде и перемещении активов, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Создание механизма релокации в рамках программы по оказанию содействия релокации бизнеса иностранных граждан, проживающих за рубежом, в РФ... Ожидаемый результат - созданы правовые основы для оказания иностранным гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность на территории РФ, помощи в переезде в РФ, перемещении бизнес-активов или организации бизнес-процессов", - говорится в документе. Ответственными будут Минэкономразвития России, МИД России, Минтруд России, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html

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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество