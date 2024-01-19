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Связанным с терроризмом иностранцам запретят использовать финсистему - РИА Новости, 19.01.2024
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18:19 19.01.2024 (обновлено: 18:32 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/inostrantsy-1922410259.html
Связанным с терроризмом иностранцам запретят использовать финсистему
Связанным с терроризмом иностранцам запретят использовать финсистему - РИА Новости, 19.01.2024
Связанным с терроризмом иностранцам запретят использовать финсистему
В России будут пресекать использование национальной финансовой системы иностранцами, связанными с терроризмом, следует из плана мероприятий Концепции... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:19
2024-01-19T18:32
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России будут пресекать использование национальной финансовой системы иностранцами, связанными с терроризмом, следует из плана мероприятий Концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, который имеется в распоряжении РИА Новости. Правительство России утвердило план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики. "Реализация комплекса мероприятий по замораживанию активов иностранных граждан, причастных к террористической деятельности. Ожидаемый результат - проведены мероприятия, направленные на пресечение использования финансовой системы Российской Федерации иностранными гражданами в целях осуществления террористической деятельности", - сообщается в документе. Ответственным ведомством значится Росфинмониторинг.
https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Связанным с терроризмом иностранцам запретят использовать финсистему

Связанным с терроризмом иностранцам запретят использовать финсистему РФ

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетители многофункционального миграционного центра в Москве
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в медиабанк
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России будут пресекать использование национальной финансовой системы иностранцами, связанными с терроризмом, следует из плана мероприятий Концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Правительство России утвердило план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики.
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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Вчера, 08:40
"Реализация комплекса мероприятий по замораживанию активов иностранных граждан, причастных к террористической деятельности. Ожидаемый результат - проведены мероприятия, направленные на пресечение использования финансовой системы Российской Федерации иностранными гражданами в целях осуществления террористической деятельности", - сообщается в документе.
Ответственным ведомством значится Росфинмониторинг.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В России создадут памятку о правилах и нормах поведения мигрантов
18:02
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Общество
 
 
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