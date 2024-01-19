https://ria.ru/20240119/inostrantsy-1922410259.html

Связанным с терроризмом иностранцам запретят использовать финсистему

Связанным с терроризмом иностранцам запретят использовать финсистему - РИА Новости, 19.01.2024

Связанным с терроризмом иностранцам запретят использовать финсистему

В России будут пресекать использование национальной финансовой системы иностранцами, связанными с терроризмом, следует из плана мероприятий Концепции... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:19

2024-01-19T18:19

2024-01-19T18:32

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России будут пресекать использование национальной финансовой системы иностранцами, связанными с терроризмом, следует из плана мероприятий Концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, который имеется в распоряжении РИА Новости. Правительство России утвердило план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики. "Реализация комплекса мероприятий по замораживанию активов иностранных граждан, причастных к террористической деятельности. Ожидаемый результат - проведены мероприятия, направленные на пресечение использования финансовой системы Российской Федерации иностранными гражданами в целях осуществления террористической деятельности", - сообщается в документе. Ответственным ведомством значится Росфинмониторинг.

https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html

https://ria.ru/20240119/pamyatka-1922406950.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество