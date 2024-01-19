https://ria.ru/20240119/gruziya-1922276052.html

Спикер парламента Грузии выдвинул требования Зеленскому и Санду

Спикер парламента Грузии выдвинул требования Зеленскому и Санду - РИА Новости, 19.01.2024

Спикер парламента Грузии выдвинул требования Зеленскому и Санду

Тбилиси ждет извинений от президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майи Санду за ложь о пытках Михаила Саакашвили в тюрьме, заявил спикер... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:45

2024-01-19T10:45

2024-01-19T12:27

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Тбилиси ждет извинений от президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майи Санду за ложь о пытках Михаила Саакашвили в тюрьме, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в эфире Первого канала. "Из заключения Европейского комитета мы узнали, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом. Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения", — сказал он. Накануне Европейский комитет против пыток опубликовал доклад, в котором признал, что не нашел нарушений в содержании осужденного экс-президента в клинике. Директор медицинского учреждения Зураб Чхаидзе, со своей стороны, назвал состояние Саакашвили стабильным. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. На родине ему заочно вынесли два приговора: по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани он получил три года тюрьмы, а по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили — шесть лет. Кроме того, экс-президент фигурирует и в других расследованиях — о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы. Сейчас Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после долгой голодовки. В судебных процессах он время от времени участвует дистанционно. При этом министр юстиции Рати Брегадзе неоднократно заявлял, что бывшего главу государства переведут обратно в тюрьму, как только врачи сочтут это возможным.

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922253707.html

https://ria.ru/20231120/saakashvili-1910529638.html

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в мире, грузия, тбилиси, майя санду, владимир зеленский, михаил саакашвили, украина