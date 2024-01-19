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Назван приз, который получит победитель нового сезона шоу "Голос" - РИА Новости, 19.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:03 19.01.2024 (обновлено: 14:44 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/golos-1922335710.html
Назван приз, который получит победитель нового сезона шоу "Голос"
Назван приз, который получит победитель нового сезона шоу "Голос" - РИА Новости, 19.01.2024
Назван приз, который получит победитель нового сезона шоу "Голос"
Организаторы шоу "Голос" назвали награду, которую получит победитель предстоящего 12-го сезона, сообщили в пресс-службе Первого канала. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:03
2024-01-19T14:44
шоубиз
юрий аксюта
полина гагарина
владимир пресняков
"голос"
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Организаторы шоу "Голос" назвали награду, которую получит победитель предстоящего 12-го сезона, сообщили в пресс-службе Первого канала. Вокалист, который займет первое место, помимо крупного денежного приза, получит возможность записать и выпустить музыкальный трек.&quot;Миссия &quot;Голоса&quot; — показать наибольшему числу зрителей талантливых людей. У некоторых жизнь так сложилась, что не случилось в ней трамплина, с которого они могли бы стартовать в большую эстраду. Мы этот трамплин даем&quot;, — пояснил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.Наставниками 12-го "Голоса" стали Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков, а также певица Zivert, для которой этот сезон станет дебютом.Вести проект, как и в прошлом сезоне, будет Яна Чурикова.Первый выпуск шоу выйдет в эфир в пятницу 19 января сразу после программы "Время".
https://ria.ru/20240119/golos-1922050464.html
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юрий аксюта, полина гагарина, владимир пресняков, "голос"
Шоубиз, Юрий Аксюта, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, "Голос"
Назван приз, который получит победитель нового сезона шоу "Голос"

Победитель нового сезона шоу "Голос" сможет записать свой трек

© Фото : предоставлено пресс-службой Первого канала Шоу "Голос"
Шоу Голос - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Первого канала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Организаторы шоу "Голос" назвали награду, которую получит победитель предстоящего 12-го сезона, сообщили в пресс-службе Первого канала.
Вокалист, который займет первое место, помимо крупного денежного приза, получит возможность записать и выпустить музыкальный трек.
«

"Миссия "Голоса" — показать наибольшему числу зрителей талантливых людей. У некоторых жизнь так сложилась, что не случилось в ней трамплина, с которого они могли бы стартовать в большую эстраду. Мы этот трамплин даем", — пояснил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Наставниками 12-го "Голоса" стали Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков, а также певица Zivert, для которой этот сезон станет дебютом.
Вести проект, как и в прошлом сезоне, будет Яна Чурикова.
Первый выпуск шоу выйдет в эфир в пятницу 19 января сразу после программы "Время".
Шоу Голос - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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08:00
 
ШоубизЮрий АксютаПолина ГагаринаВладимир Пресняков"Голос"
 
 
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