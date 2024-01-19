https://ria.ru/20240119/golos-1922335710.html

Назван приз, который получит победитель нового сезона шоу "Голос"

Назван приз, который получит победитель нового сезона шоу "Голос" - РИА Новости, 19.01.2024

Назван приз, который получит победитель нового сезона шоу "Голос"

Организаторы шоу "Голос" назвали награду, которую получит победитель предстоящего 12-го сезона, сообщили в пресс-службе Первого канала. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:03

2024-01-19T14:03

2024-01-19T14:44

шоубиз

юрий аксюта

полина гагарина

владимир пресняков

"голос"

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Организаторы шоу "Голос" назвали награду, которую получит победитель предстоящего 12-го сезона, сообщили в пресс-службе Первого канала. Вокалист, который займет первое место, помимо крупного денежного приза, получит возможность записать и выпустить музыкальный трек."Миссия "Голоса" — показать наибольшему числу зрителей талантливых людей. У некоторых жизнь так сложилась, что не случилось в ней трамплина, с которого они могли бы стартовать в большую эстраду. Мы этот трамплин даем", — пояснил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.Наставниками 12-го "Голоса" стали Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков, а также певица Zivert, для которой этот сезон станет дебютом.Вести проект, как и в прошлом сезоне, будет Яна Чурикова.Первый выпуск шоу выйдет в эфир в пятницу 19 января сразу после программы "Время".

https://ria.ru/20240119/golos-1922050464.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

юрий аксюта, полина гагарина, владимир пресняков, "голос"