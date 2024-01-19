https://ria.ru/20240119/golos-1922335710.html
Назван приз, который получит победитель нового сезона шоу "Голос"
Назван приз, который получит победитель нового сезона шоу "Голос" - РИА Новости, 19.01.2024
Назван приз, который получит победитель нового сезона шоу "Голос"
Организаторы шоу "Голос" назвали награду, которую получит победитель предстоящего 12-го сезона, сообщили в пресс-службе Первого канала. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:03
2024-01-19T14:03
2024-01-19T14:44
шоубиз
юрий аксюта
полина гагарина
владимир пресняков
"голос"
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Организаторы шоу "Голос" назвали награду, которую получит победитель предстоящего 12-го сезона, сообщили в пресс-службе Первого канала. Вокалист, который займет первое место, помимо крупного денежного приза, получит возможность записать и выпустить музыкальный трек."Миссия "Голоса" — показать наибольшему числу зрителей талантливых людей. У некоторых жизнь так сложилась, что не случилось в ней трамплина, с которого они могли бы стартовать в большую эстраду. Мы этот трамплин даем", — пояснил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.Наставниками 12-го "Голоса" стали Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков, а также певица Zivert, для которой этот сезон станет дебютом.Вести проект, как и в прошлом сезоне, будет Яна Чурикова.Первый выпуск шоу выйдет в эфир в пятницу 19 января сразу после программы "Время".
https://ria.ru/20240119/golos-1922050464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий аксюта, полина гагарина, владимир пресняков, "голос"
Шоубиз, Юрий Аксюта, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, "Голос"
Назван приз, который получит победитель нового сезона шоу "Голос"
Победитель нового сезона шоу "Голос" сможет записать свой трек
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Организаторы шоу "Голос" назвали награду, которую получит победитель предстоящего 12-го сезона, сообщили в пресс-службе Первого канала.
Вокалист, который займет первое место, помимо крупного денежного приза, получит возможность записать и выпустить музыкальный трек.
«
"Миссия "Голоса" — показать наибольшему числу зрителей талантливых людей. У некоторых жизнь так сложилась, что не случилось в ней трамплина, с которого они могли бы стартовать в большую эстраду. Мы этот трамплин даем", — пояснил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
Наставниками 12-го "Голоса" стали Полина Гагарина
, Антон Беляев и Владимир Пресняков
, а также певица Zivert, для которой этот сезон станет дебютом.
Вести проект, как и в прошлом сезоне, будет Яна Чурикова.
Первый выпуск шоу выйдет в эфир в пятницу 19 января сразу после программы "Время".
Будет греметь на всю страну: чем удивит новый сезон шоу "Голос"