https://ria.ru/20240119/golikova-1922394889.html
Голикова рассказала о вариантах использования средств материнского капитала
Голикова рассказала о вариантах использования средств материнского капитала - РИА Новости, 19.01.2024
Голикова рассказала о вариантах использования средств материнского капитала
Распространение вариантов использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям и их неэффективному... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:14
2024-01-19T17:14
2024-01-19T17:14
россия
татьяна голикова
единая россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Распространение вариантов использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям и их неэффективному использованию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ответе на соответствующий вопрос фракции "Единая Россия", сообщил РИА Новости источник. "Реализация предложения использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям в части использования средств материнского капитала и, соответственно, к неэффективному использованию бюджетных ассигнований федерального бюджета", - сказала Голикова. Она отметила, что предоставление возможности покупки автомобиля за средства маткапитала потребует дополнительных затрат на содержание и позволит лишь временно улучшить условия жизни семей с детьми, но не обеспечит устойчивой динамики их благосостояния. "Необходимо также отметить, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (статья 1 Федерального закона № 256-ФЗ). К тому же большинство субъектов Российской Федерации приняли региональные программы предоставления материнского капитала, которые предусматривают различные направления использования, в том числе на покупку автомобиля", - добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20240110/putin-1920484231.html
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россия, татьяна голикова, единая россия
Россия, Татьяна Голикова, Единая Россия
Голикова рассказала о вариантах использования средств материнского капитала
Голикова: покупка автомобиля за маткапитал приведет к злоупотреблениям
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Распространение вариантов использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям и их неэффективному использованию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ответе на соответствующий вопрос фракции "Единая Россия", сообщил РИА Новости источник.
"Реализация предложения использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям в части использования средств материнского капитала и, соответственно, к неэффективному использованию бюджетных ассигнований федерального бюджета", - сказала Голикова.
Она отметила, что предоставление возможности покупки автомобиля за средства маткапитала потребует дополнительных затрат на содержание и позволит лишь временно улучшить условия жизни семей с детьми, но не обеспечит устойчивой динамики их благосостояния.
"Необходимо также отметить, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (статья 1 Федерального закона № 256-ФЗ). К тому же большинство субъектов Российской Федерации приняли региональные программы предоставления материнского капитала, которые предусматривают различные направления использования, в том числе на покупку автомобиля", - добавила вице-премьер.
Путин прокомментировал предложение по расширению использования маткапитала