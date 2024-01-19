Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о вариантах использования средств материнского капитала - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/golikova-1922394889.html
Голикова рассказала о вариантах использования средств материнского капитала
Голикова рассказала о вариантах использования средств материнского капитала - РИА Новости, 19.01.2024
Голикова рассказала о вариантах использования средств материнского капитала
Распространение вариантов использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям и их неэффективному... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:14
2024-01-19T17:14
россия
татьяна голикова
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155798/90/1557989057_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_ee30489c9308719a60feae233d2d7af7.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Распространение вариантов использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям и их неэффективному использованию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ответе на соответствующий вопрос фракции "Единая Россия", сообщил РИА Новости источник. "Реализация предложения использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям в части использования средств материнского капитала и, соответственно, к неэффективному использованию бюджетных ассигнований федерального бюджета", - сказала Голикова. Она отметила, что предоставление возможности покупки автомобиля за средства маткапитала потребует дополнительных затрат на содержание и позволит лишь временно улучшить условия жизни семей с детьми, но не обеспечит устойчивой динамики их благосостояния. "Необходимо также отметить, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (статья 1 Федерального закона № 256-ФЗ). К тому же большинство субъектов Российской Федерации приняли региональные программы предоставления материнского капитала, которые предусматривают различные направления использования, в том числе на покупку автомобиля", - добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20240110/putin-1920484231.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155798/90/1557989057_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_c2e8d26029967eb53bfb6f33aee181c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна голикова, единая россия
Россия, Татьяна Голикова, Единая Россия
Голикова рассказала о вариантах использования средств материнского капитала

Голикова: покупка автомобиля за маткапитал приведет к злоупотреблениям

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Распространение вариантов использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям и их неэффективному использованию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ответе на соответствующий вопрос фракции "Единая Россия", сообщил РИА Новости источник.
"Реализация предложения использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям в части использования средств материнского капитала и, соответственно, к неэффективному использованию бюджетных ассигнований федерального бюджета", - сказала Голикова.
Она отметила, что предоставление возможности покупки автомобиля за средства маткапитала потребует дополнительных затрат на содержание и позволит лишь временно улучшить условия жизни семей с детьми, но не обеспечит устойчивой динамики их благосостояния.
"Необходимо также отметить, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (статья 1 Федерального закона № 256-ФЗ). К тому же большинство субъектов Российской Федерации приняли региональные программы предоставления материнского капитала, которые предусматривают различные направления использования, в том числе на покупку автомобиля", - добавила вице-премьер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Путин прокомментировал предложение по расширению использования маткапитала
10 января, 12:16
 
РоссияТатьяна ГоликоваЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала