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В ООН сообщили о катастрофических санитарных условиях в секторе Газа - РИА Новости, 19.01.2024
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15:45 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/gaza-1922364570.html
В ООН сообщили о катастрофических санитарных условиях в секторе Газа
В ООН сообщили о катастрофических санитарных условиях в секторе Газа - РИА Новости, 19.01.2024
В ООН сообщили о катастрофических санитарных условиях в секторе Газа
В Газе в среднем есть один туалет на 500 человек и один душ на две тысячи, в приютах туалетов иногда вообще нет, что увеличивает риск заболеваний, поскольку... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:45
2024-01-19T15:45
в мире
израиль
хамас
воз
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости. В Газе в среднем есть один туалет на 500 человек и один душ на две тысячи, в приютах туалетов иногда вообще нет, что увеличивает риск заболеваний, поскольку людям приходится испражняться на улице, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Жазаревич. "В среднем в Газе 500 человек пользуются одним туалетом и более 2000 человек - одним душем, при этом в приютах иногда нет туалетов. Отсутствие туалетов и санитарных служб вынуждает людей испражняться на открытом воздухе, что усиливает опасения по поводу распространения болезней", - сказал он.Жазаревич добавил, что с середины октября 2023 года в приютах для перемещенных лиц было зарегистрировано 223 600 случаев инфекций верхних дыхательных путей, 158 300 случаев диареи, в том числе 84 000 среди детей в возрасте до пяти лет, 68 700 случаев вшей и чесотки, 6 600 случаев ветряной оспы, 44 550 случаев кожной сыпи и 5320 случаев импетиго. "Были даже выявлены 7529 предполагаемых случаев гепатита Е с симптомами синдрома острой желтухи", - отметил представитель ВОЗ. В декабре организация сообщила, что распространение инфекционных заболеваний в Газе неизбежно из-за ужасных санитарных условий и отсутствия чистой питьевой воды. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
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в мире, израиль, хамас, воз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, ВОЗ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В ООН сообщили о катастрофических санитарных условиях в секторе Газа

ВОЗ: в Газе в среднем один туалет приходится на 500 человек и один душ на 2 тыс

© AP Photo / Adel HanaЗдание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Adel Hana
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости. В Газе в среднем есть один туалет на 500 человек и один душ на две тысячи, в приютах туалетов иногда вообще нет, что увеличивает риск заболеваний, поскольку людям приходится испражняться на улице, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Жазаревич.
"В среднем в Газе 500 человек пользуются одним туалетом и более 2000 человек - одним душем, при этом в приютах иногда нет туалетов. Отсутствие туалетов и санитарных служб вынуждает людей испражняться на открытом воздухе, что усиливает опасения по поводу распространения болезней", - сказал он.
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Жазаревич добавил, что с середины октября 2023 года в приютах для перемещенных лиц было зарегистрировано 223 600 случаев инфекций верхних дыхательных путей, 158 300 случаев диареи, в том числе 84 000 среди детей в возрасте до пяти лет, 68 700 случаев вшей и чесотки, 6 600 случаев ветряной оспы, 44 550 случаев кожной сыпи и 5320 случаев импетиго.
"Были даже выявлены 7529 предполагаемых случаев гепатита Е с симптомами синдрома острой желтухи", - отметил представитель ВОЗ.
В декабре организация сообщила, что распространение инфекционных заболеваний в Газе неизбежно из-за ужасных санитарных условий и отсутствия чистой питьевой воды.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильХАМАСВОЗООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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