https://ria.ru/20240119/gaza-1922340410.html
Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,7 тысячи человек
Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,7 тысячи человек - РИА Новости, 19.01.2024
Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,7 тысячи человек
Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 24 762, число раненых достигло 62 108, сообщил представитель минздрава палестинского... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:05
2024-01-19T14:05
2024-01-19T14:09
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 24 762, число раненых достигло 62 108, сообщил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра.Ранее сообщалось о 24 620 погибших и 61 830 раненых."С 7 октября число жертв израильской агрессии возросло до 24 762 человек, еще 62 108 получили ранения", - сообщается в Telegram-канале отделения палестинского минздрава в секторе Газа.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,7 тысячи человек
Число погибших в секторе Газа достигло 24 762 тысячи человек