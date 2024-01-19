https://ria.ru/20240119/gaza-1922340410.html

Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,7 тысячи человек

Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,7 тысячи человек - РИА Новости, 19.01.2024

Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,7 тысячи человек

Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 24 762, число раненых достигло 62 108, сообщил представитель минздрава палестинского... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:05

2024-01-19T14:05

2024-01-19T14:09

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 24 762, число раненых достигло 62 108, сообщил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра.Ранее сообщалось о 24 620 погибших и 61 830 раненых."С 7 октября число жертв израильской агрессии возросло до 24 762 человек, еще 62 108 получили ранения", - сообщается в Telegram-канале отделения палестинского минздрава в секторе Газа.

https://ria.ru/20240119/sotrudniki-1922324848.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году