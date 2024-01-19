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Число погибших от взрыва газа в доме в Махачкале выросло до четырех - РИА Новости, 19.01.2024
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10:18 19.01.2024 (обновлено: 12:11 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/gaz-1922267482.html
Число погибших от взрыва газа в доме в Махачкале выросло до четырех
Число погибших от взрыва газа в доме в Махачкале выросло до четырех - РИА Новости, 19.01.2024
Число погибших от взрыва газа в доме в Махачкале выросло до четырех
Число погибших при взрыве газа и пожаре в частном доме в Махачкале выросло до четырех, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Дагестана. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:18
2024-01-19T12:11
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 19 янв — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа и пожаре в частном доме в Махачкале выросло до четырех, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Дагестана. "Сегодня утром скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газовоздушной смеси. &lt;…&gt; Она находилась в крайне тяжелом состоянии. В результате ЧП она получила ожоги более 96 процентов тела. Комбустиологи ожогового центра РКБ имени А. В. Вишневского сделали все от них зависящее, однако спасти ее не удалось", — говорится в публикации. Взрыв в одноэтажном доме по улице Газопроводной прогремел накануне утром. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. Всех их доставили в больницу с обширными ожогами. Трое детей, которым было от двух до пяти лет, умерли в тот же день. Пятый пострадавший, отец семейства, остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Как установили специалисты, дом был самовольно подключен к газопроводной трубе, из-за чего образовалась утечка газа, приведшая к взрыву.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Число погибших от взрыва газа в доме в Махачкале выросло до четырех

Число погибших от взрыва газа и пожара в доме в Махачкале выросло до четырех

© Фото : МЧС РоссииМесто происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале
Место происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : МЧС России
Место происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 19 янв — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа и пожаре в частном доме в Махачкале выросло до четырех, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Дагестана.
"Сегодня утром скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газовоздушной смеси. <…> Она находилась в крайне тяжелом состоянии. В результате ЧП она получила ожоги более 96 процентов тела. Комбустиологи ожогового центра РКБ имени А. В. Вишневского сделали все от них зависящее, однако спасти ее не удалось", — говорится в публикации.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Летучая смерть. Что кроется за взрывами газа в многоэтажках
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Взрыв в одноэтажном доме по улице Газопроводной прогремел накануне утром. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. Всех их доставили в больницу с обширными ожогами. Трое детей, которым было от двух до пяти лет, умерли в тот же день. Пятый пострадавший, отец семейства, остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Как установили специалисты, дом был самовольно подключен к газопроводной трубе, из-за чего образовалась утечка газа, приведшая к взрыву.
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Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2023-2024 годах
Вчера, 11:14
 
ПроисшествияМахачкала
 
 
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