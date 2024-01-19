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МИД России раскрыл подробности вызова посла Франции - РИА Новости, 19.01.2024
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17:43 19.01.2024 (обновлено: 18:24 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922401734.html
МИД России раскрыл подробности вызова посла Франции
МИД России раскрыл подробности вызова посла Франции - РИА Новости, 19.01.2024
МИД России раскрыл подробности вызова посла Франции
Послу Франции Пьеру Леви во время визита в МИД России указали, что гибель его сограждан в Харькове лежит на совести Парижа, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:43
2024-01-19T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
пьер леви
харьков
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Послу Франции Пьеру Леви во время визита в МИД России указали, что гибель его сограждан в Харькове лежит на совести Парижа, говорится на сайте ведомства."Гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", — подчеркнули в министерстве.На Смоленской площади уточнили, что большую часть из наемников составляли граждане Франции. Кроме того, дипломату предъявили факты роста вовлеченности Парижа в конфликт на Украине. МИД напомнил, что французские власти наращивают поставки оружия Киеву и становятся соучастниками преступлений ВСУ.В МИД выразили надежду, что французской общественности придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями.Французское внешнеполитическое ведомство, несмотря на множество свидетельств присутствия своих граждан в рядах ВСУ, попыталось откреститься от соотечественников. В Париже информацию об уничтожении десятков французов в Харькове назвали "грубой манипуляцией". В министерстве сообщили, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще".В ноябре 2023 года Следственный комитет России сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых заочно привлекаются в том числе граждане Франции.
https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html
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в мире, россия, украина, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), пьер леви, харьков, париж, вооруженные силы украины
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МИД России раскрыл подробности вызова посла Франции

МИД заявил послу Франции, что гибель его сограждан в Харькове на совести Парижа

© РИА НовостиПосол Франции Пьер Леви у здания МИД России
Посол Франции Пьер Леви у здания МИД России
© РИА Новости
Посол Франции Пьер Леви у здания МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Послу Франции Пьеру Леви во время визита в МИД России указали, что гибель его сограждан в Харькове лежит на совести Парижа, говорится на сайте ведомства.
«
"Гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", — подчеркнули в министерстве.

В минувшую среду Минобороны сообщило об уничтожении высокоточным ударом здания в Харькове, где находились иностранные наемники, в том числе из Франции. Погибли более 60 боевиков. В пятницу в связи с этим посол республики в Москве посетил российское внешнеполитическое ведомство.

На Смоленской площади уточнили, что большую часть из наемников составляли граждане Франции. Кроме того, дипломату предъявили факты роста вовлеченности Парижа в конфликт на Украине. МИД напомнил, что французские власти наращивают поставки оружия Киеву и становятся соучастниками преступлений ВСУ.
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В МИД выразили надежду, что французской общественности придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями.
Французское внешнеполитическое ведомство, несмотря на множество свидетельств присутствия своих граждан в рядах ВСУ, попыталось откреститься от соотечественников. В Париже информацию об уничтожении десятков французов в Харькове назвали "грубой манипуляцией". В министерстве сообщили, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще".
В ноябре 2023 года Следственный комитет России сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых заочно привлекаются в том числе граждане Франции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Пьер ЛевиХарьковПарижВооруженные силы Украины
 
 
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