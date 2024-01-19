МИД России раскрыл подробности вызова посла Франции
МИД заявил послу Франции, что гибель его сограждан в Харькове на совести Парижа
© РИА НовостиПосол Франции Пьер Леви у здания МИД России
© РИА Новости
Посол Франции Пьер Леви у здания МИД России
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Послу Франции Пьеру Леви во время визита в МИД России указали, что гибель его сограждан в Харькове лежит на совести Парижа, говорится на сайте ведомства.
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"Гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", — подчеркнули в министерстве.
В минувшую среду Минобороны сообщило об уничтожении высокоточным ударом здания в Харькове, где находились иностранные наемники, в том числе из Франции. Погибли более 60 боевиков. В пятницу в связи с этим посол республики в Москве посетил российское внешнеполитическое ведомство.
На Смоленской площади уточнили, что большую часть из наемников составляли граждане Франции. Кроме того, дипломату предъявили факты роста вовлеченности Парижа в конфликт на Украине. МИД напомнил, что французские власти наращивают поставки оружия Киеву и становятся соучастниками преступлений ВСУ.
В МИД выразили надежду, что французской общественности придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями.
Французское внешнеполитическое ведомство, несмотря на множество свидетельств присутствия своих граждан в рядах ВСУ, попыталось откреститься от соотечественников. В Париже информацию об уничтожении десятков французов в Харькове назвали "грубой манипуляцией". В министерстве сообщили, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще".
В ноябре 2023 года Следственный комитет России сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых заочно привлекаются в том числе граждане Франции.