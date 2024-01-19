https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922401734.html

МИД России раскрыл подробности вызова посла Франции

МИД России раскрыл подробности вызова посла Франции - РИА Новости, 19.01.2024

МИД России раскрыл подробности вызова посла Франции

Послу Франции Пьеру Леви во время визита в МИД России указали, что гибель его сограждан в Харькове лежит на совести Парижа, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:43

2024-01-19T17:43

2024-01-19T18:24

специальная военная операция на украине

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Послу Франции Пьеру Леви во время визита в МИД России указали, что гибель его сограждан в Харькове лежит на совести Парижа, говорится на сайте ведомства."Гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", — подчеркнули в министерстве.На Смоленской площади уточнили, что большую часть из наемников составляли граждане Франции. Кроме того, дипломату предъявили факты роста вовлеченности Парижа в конфликт на Украине. МИД напомнил, что французские власти наращивают поставки оружия Киеву и становятся соучастниками преступлений ВСУ.В МИД выразили надежду, что французской общественности придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями.Французское внешнеполитическое ведомство, несмотря на множество свидетельств присутствия своих граждан в рядах ВСУ, попыталось откреститься от соотечественников. В Париже информацию об уничтожении десятков французов в Харькове назвали "грубой манипуляцией". В министерстве сообщили, что "у Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще".В ноябре 2023 года Следственный комитет России сообщил, что более 520 иностранных наемников из 44 государств стали фигурантами уголовных дел, в качестве обвиняемых заочно привлекаются в том числе граждане Франции.

https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html

https://ria.ru/20240118/caesar-1922124574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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