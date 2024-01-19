Посольство России указало, как ВСУ используют французское вооружение
Посольство России: ВСУ используют французское оружие против мирных граждан
© AP Photo / Francois MoriПолицейские у здания посольства России в Париже
© AP Photo / Francois Mori
Полицейские у здания посольства России в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Поставляемое Францией Украине вооружение используется киевским режимом против мирных граждан, сообщило посольство РФ в Париже.
"В связи с решением французских властей об очередных поставках вооружений на Украину, в том числе дальнобойных крылатых ракет, обращаемся к французской общественности с вопросом. Что, по вашему мнению, важнее: поддержка преступного неонацистского режима в Киеве или жизни мирных граждан, среди которых старики, женщины и дети? Именно они станут жертвами смертоносных вооружений, которые киевскому режиму собирается поставлять Франция", - сообщили в диппредставительстве.
Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых поставках 40 ракет Scalp Украине. Затем глава минобороны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция начнёт поставлять Киеву по 50 авиабомб AASM в месяц весь 2024 год, начиная с января, а также нарастит поставки артиллерийских снарядов Украине и начнёт с февраля поставлять по 3 тысячи снарядов в месяц.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.