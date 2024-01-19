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Посольство России указало, как ВСУ используют французское вооружение - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922341065.html
Посольство России указало, как ВСУ используют французское вооружение
Посольство России указало, как ВСУ используют французское вооружение - РИА Новости, 19.01.2024
Посольство России указало, как ВСУ используют французское вооружение
Поставляемое Францией Украине вооружение используется киевским режимом против мирных граждан, сообщило посольство РФ в Париже. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:08
2024-01-19T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Поставляемое Францией Украине вооружение используется киевским режимом против мирных граждан, сообщило посольство РФ в Париже. "В связи с решением французских властей об очередных поставках вооружений на Украину, в том числе дальнобойных крылатых ракет, обращаемся к французской общественности с вопросом. Что, по вашему мнению, важнее: поддержка преступного неонацистского режима в Киеве или жизни мирных граждан, среди которых старики, женщины и дети? Именно они станут жертвами смертоносных вооружений, которые киевскому режиму собирается поставлять Франция", - сообщили в диппредставительстве. Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых поставках 40 ракет Scalp Украине. Затем глава минобороны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция начнёт поставлять Киеву по 50 авиабомб AASM в месяц весь 2024 год, начиная с января, а также нарастит поставки артиллерийских снарядов Украине и начнёт с февраля поставлять по 3 тысячи снарядов в месяц. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посольство России указало, как ВСУ используют французское вооружение

Посольство России: ВСУ используют французское оружие против мирных граждан

© AP Photo / Francois MoriПолицейские у здания посольства России в Париже
Полицейские у здания посольства России в Париже - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Francois Mori
Полицейские у здания посольства России в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Поставляемое Францией Украине вооружение используется киевским режимом против мирных граждан, сообщило посольство РФ в Париже.
"В связи с решением французских властей об очередных поставках вооружений на Украину, в том числе дальнобойных крылатых ракет, обращаемся к французской общественности с вопросом. Что, по вашему мнению, важнее: поддержка преступного неонацистского режима в Киеве или жизни мирных граждан, среди которых старики, женщины и дети? Именно они станут жертвами смертоносных вооружений, которые киевскому режиму собирается поставлять Франция", - сообщили в диппредставительстве.
Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых поставках 40 ракет Scalp Украине. Затем глава минобороны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция начнёт поставлять Киеву по 50 авиабомб AASM в месяц весь 2024 год, начиная с января, а также нарастит поставки артиллерийских снарядов Украине и начнёт с февраля поставлять по 3 тысячи снарядов в месяц.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Французский политик назвал поставку Украине гаубиц Caesar безумием
Вчера, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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