https://ria.ru/20240119/finansirovanie-1922434773.html

Боррель рассказал о финансировании ХАМАС Израилем

Боррель рассказал о финансировании ХАМАС Израилем - РИА Новости, 19.01.2024

Боррель рассказал о финансировании ХАМАС Израилем

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль ранее финансировал палестинское движение ХАМАС, чтобы ослабить... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T21:03

2024-01-19T21:03

2024-01-19T21:04

в мире

израиль

жозеп боррель

хамас

евросоюз

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

махмуд аббас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg

МАДРИД, 19 янв – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль ранее финансировал палестинское движение ХАМАС, чтобы ослабить Палестинскую автономию под руководством их конкурентов — Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Движение ХАМАС создано на базе палестинского отделения движения "Братья-мусульмане"*. В конце 1970-х годов пришедшая к власти в Израиле партия "Ликуд" поддерживала палестинских "Братьев-мусульман"*, которые позиционировали себя как конкурента ФАТХ и до определенного момента не прибегали к насильственным методам борьбы за независимость. Лидер ФАТХ Махмуд Аббас в настоящее время возглавляет Государство Палестина, глава "Ликуд" - премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. "Да, ХАМАС финансировалась израильским правительством, которое пыталось ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую ФАТХ", - заявил Боррель в речи после вручения ему звания почетного доктора Университета Вальядолида (UVA) Испании. Он выступил за защиту признания палестинского государства и раскритиковал тот факт, что, невзирая на поддержку идеи создания двух государств, мировое сообщество "так и не сделало многого для ее достижения". По словам главы дипломатии ЕС, Нетаньяху "лично бойкотировал это решение в течение последних 30 лет". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, жозеп боррель, хамас, евросоюз, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, махмуд аббас