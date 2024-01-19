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Тюменская область передала бойцам СВО дроны для минирования местности
Тюменская область передала бойцам СВО дроны для минирования местности - РИА Новости, 19.01.2024
Тюменская область передала бойцам СВО дроны для минирования местности
Военные инженеры тюменского подразделения, находящиеся в зоне специальной военной операции, получили комплект дронов, которые позволяют дистанционно минировать... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:28
2024-01-19T17:28
2024-01-19T17:31
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ТЮМЕНЬ, 19 янв – РИА Новости. Военные инженеры тюменского подразделения, находящиеся в зоне специальной военной операции, получили комплект дронов, которые позволяют дистанционно минировать местность, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. Передача оборудования состоялась в преддверии Дня инженерных войск, который отмечается в России 21 января, и стала своеобразным поздравлением бойцов с праздником. "По моему поручению тюменскому подразделению передан комплект дронов. Эти аппараты способны переносить увеличенную полезную нагрузку. С их помощью военные инженеры смогут дистанционно минировать местность. Ретрансляторы, которые идут в комплекте, увеличивают расстояние полета до десяти километров. Дистанционное минирование с помощью дронов – перспективное направление в инженерных войсках", – отметил в посте Моор. Губернатор напомнил, что с первых дней специальной военной операции регион для своих подразделений закупает и поставляет дополнительное снаряжение и оборудование, и подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
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тюменская область, россия, александр моор, общество
Надежные люди, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Общество
Тюменская область передала бойцам СВО дроны для минирования местности
Моор: тюменская область передала бойцам СВО дроны для минирования местности