https://ria.ru/20240119/dolg-1922377384.html

Российский внешний долг за год снизился почти на 15 процентов

Российский внешний долг за год снизился почти на 15 процентов - РИА Новости, 19.01.2024

Российский внешний долг за год снизился почти на 15 процентов

Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 326,6 миллиарда долларов, снизившись с начала прошлого года на 57 миллиардов долларов, или на 14,9%, сообщает... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:16

2024-01-19T16:16

2024-01-19T16:18

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 326,6 миллиарда долларов, снизившись с начала прошлого года на 57 миллиардов долларов, или на 14,9%, сообщает ЦБ РФ. "По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2024 года составил 326,6 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 57,0 миллиарда долларов США, или на 14,9%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)