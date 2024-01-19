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Российский внешний долг за год снизился почти на 15 процентов - РИА Новости, 19.01.2024
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16:16 19.01.2024 (обновлено: 16:18 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/dolg-1922377384.html
Российский внешний долг за год снизился почти на 15 процентов
Российский внешний долг за год снизился почти на 15 процентов - РИА Новости, 19.01.2024
Российский внешний долг за год снизился почти на 15 процентов
Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 326,6 миллиарда долларов, снизившись с начала прошлого года на 57 миллиардов долларов, или на 14,9%, сообщает... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:16
2024-01-19T16:18
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 326,6 миллиарда долларов, снизившись с начала прошлого года на 57 миллиардов долларов, или на 14,9%, сообщает ЦБ РФ. "По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2024 года составил 326,6 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 57,0 миллиарда долларов США, или на 14,9%", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Российский внешний долг за год снизился почти на 15 процентов

ЦБ: внешний долг РФ с начала 2023 года снизился на 14,9%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Центральный банк РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 января составил 326,6 миллиарда долларов, снизившись с начала прошлого года на 57 миллиардов долларов, или на 14,9%, сообщает ЦБ РФ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2024 года составил 326,6 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 57,0 миллиарда долларов США, или на 14,9%", - говорится в сообщении.
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