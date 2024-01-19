https://ria.ru/20240119/delo-1922362470.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на женщину в КЧР

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на женщину в КЧР - РИА Новости, 19.01.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на женщину в КЧР

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования женщины в результате нападения собаки в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:34

2024-01-19T15:34

2024-01-19T15:34

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

карачаево-черкесская республика (кчр)

черкесск

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ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования женщины в результате нападения собаки в Карачаево-Черкесии, сообщил СК РФ в Telegram-канале. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе Черкесске на женщину напала собака породы алабай, причинив ей множественные раны. Спасти женщине жизнь помогли зимняя одежда и пришедшие ей на помощь прохожие, которые вызвали бригаду скорой помощи и полицейских. После пострадавшую доставили в лечебное учреждение, где ей наложили швы. По информации регионального управления МВД, полицейским удалось установить личность хозяина собаки - им оказался местный житель 1956 года рождения. В отношении него составлен административный протокол. "Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике Щепкину Н.В. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240116/bezdomnyy-1921535700.html

черкесск

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), карачаево-черкесская республика (кчр), черкесск