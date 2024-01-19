https://ria.ru/20240119/deksametazon-1922369956.html
Росздравнадзор проверит качество препарата "Дексаметазон" в аптеках
Росздравнадзор проверит качество препарата "Дексаметазон" в аптеках - РИА Новости, 19.01.2024
Росздравнадзор проверит качество препарата "Дексаметазон" в аптеках
Росздравнадзор после публикаций СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон" проверит его качество, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:59
2024-01-19T15:59
2024-01-19T16:07
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Росздравнадзор после публикаций СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон" проверит его качество, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее газета "Известия" сообщила, что препарат "Дексаметазон" индийского происхождения, который не соответствовал требованиям стерильности, продавался в московских аптеках."В связи с публикациями в СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон" Росздравнадзором организованы мероприятия по контролю качества данного препарата индийского производителя "Шрея Лайф Сеансиз Пвт. Лтд", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240118/ikzempra-1922022145.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверит качество препарата "Дексаметазон" в аптеках
Росздравнадзор после публикаций в СМИ проверит качество препарата "Дексаметазон"
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Росздравнадзор после публикаций СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон" проверит его качество, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что препарат "Дексаметазон" индийского происхождения, который не соответствовал требованиям стерильности, продавался в московских аптеках.
"В связи с публикациями в СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон" Росздравнадзором организованы мероприятия по контролю качества данного препарата индийского производителя "Шрея Лайф Сеансиз Пвт. Лтд", - говорится в сообщении.
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