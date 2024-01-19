https://ria.ru/20240119/deksametazon-1922369956.html

Росздравнадзор проверит качество препарата "Дексаметазон" в аптеках

Росздравнадзор проверит качество препарата "Дексаметазон" в аптеках - РИА Новости, 19.01.2024

Росздравнадзор проверит качество препарата "Дексаметазон" в аптеках

Росздравнадзор после публикаций СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон" проверит его качество, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:59

2024-01-19T15:59

2024-01-19T16:07

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102003/81/1020038167_0:311:2533:1736_1920x0_80_0_0_7ead3ccff917f8b449696722d2549696.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Росздравнадзор после публикаций СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон" проверит его качество, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее газета "Известия" сообщила, что препарат "Дексаметазон" индийского происхождения, который не соответствовал требованиям стерильности, продавался в московских аптеках."В связи с публикациями в СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон" Росздравнадзором организованы мероприятия по контролю качества данного препарата индийского производителя "Шрея Лайф Сеансиз Пвт. Лтд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240118/ikzempra-1922022145.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)