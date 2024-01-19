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Росздравнадзор проверит качество препарата "Дексаметазон" в аптеках - РИА Новости, 19.01.2024
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15:59 19.01.2024 (обновлено: 16:07 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/deksametazon-1922369956.html
Росздравнадзор проверит качество препарата "Дексаметазон" в аптеках
Росздравнадзор проверит качество препарата "Дексаметазон" в аптеках - РИА Новости, 19.01.2024
Росздравнадзор проверит качество препарата "Дексаметазон" в аптеках
Росздравнадзор после публикаций СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон" проверит его качество, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:59
2024-01-19T16:07
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Росздравнадзор после публикаций СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон" проверит его качество, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее газета "Известия" сообщила, что препарат "Дексаметазон" индийского происхождения, который не соответствовал требованиям стерильности, продавался в московских аптеках."В связи с публикациями в СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон" Росздравнадзором организованы мероприятия по контролю качества данного препарата индийского производителя "Шрея Лайф Сеансиз Пвт. Лтд", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверит качество препарата "Дексаметазон" в аптеках

Росздравнадзор после публикаций в СМИ проверит качество препарата "Дексаметазон"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота аптеки
Работа аптеки - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Росздравнадзор после публикаций СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон" проверит его качество, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что препарат "Дексаметазон" индийского происхождения, который не соответствовал требованиям стерильности, продавался в московских аптеках.
"В связи с публикациями в СМИ о выявлении в московских аптеках некачественного препарата "Дексаметазон" Росздравнадзором организованы мероприятия по контролю качества данного препарата индийского производителя "Шрея Лайф Сеансиз Пвт. Лтд", - говорится в сообщении.
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