https://ria.ru/20240119/briks-1922329873.html

В Кремле исходят из ориентированности Саудовской Аравии на членство в БРИКС

В Кремле исходят из ориентированности Саудовской Аравии на членство в БРИКС - РИА Новости, 19.01.2024

В Кремле исходят из ориентированности Саудовской Аравии на членство в БРИКС

Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС, это обсуждал президент России Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:31

2024-01-19T13:31

2024-01-19T13:31

саудовская аравия

россия

владимир путин

дмитрий песков

брикс

политика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС, это обсуждал президент России Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Поездка главы России в Эр-Рияд и Абу-Даби состоялась 6 декабря 2023 года, он встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Мы продолжаем наши контакты с Эр-Риядом. Эта тема, в том числе, затрагивалась и в ходе недавнего визита в Эр-Рияд президента Путина. Поэтому мы исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС. Иной информацией мы пока не располагаем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

саудовская аравия

россия

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Кирилл Волков

саудовская аравия, россия, владимир путин, дмитрий песков, брикс, политика