Рейтинг@Mail.ru
В Кремле исходят из ориентированности Саудовской Аравии на членство в БРИКС - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/briks-1922329873.html
В Кремле исходят из ориентированности Саудовской Аравии на членство в БРИКС
В Кремле исходят из ориентированности Саудовской Аравии на членство в БРИКС - РИА Новости, 19.01.2024
В Кремле исходят из ориентированности Саудовской Аравии на членство в БРИКС
Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС, это обсуждал президент России Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:31
2024-01-19T13:31
саудовская аравия
россия
владимир путин
дмитрий песков
брикс
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839971891_0:221:2981:1897_1920x0_80_0_0_df0fc2455fc068fb264ce3b69d5c561e.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС, это обсуждал президент России Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Поездка главы России в Эр-Рияд и Абу-Даби состоялась 6 декабря 2023 года, он встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Мы продолжаем наши контакты с Эр-Риядом. Эта тема, в том числе, затрагивалась и в ходе недавнего визита в Эр-Рияд президента Путина. Поэтому мы исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС. Иной информацией мы пока не располагаем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839971891_0:0:2529:1897_1920x0_80_0_0_2a7e6f2addee168b5d1ed7feeacc3150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саудовская аравия, россия, владимир путин, дмитрий песков, брикс, политика
Саудовская Аравия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС, Политика
В Кремле исходят из ориентированности Саудовской Аравии на членство в БРИКС

Песков: Эр-Рияд ориентируется на членство в БРИКС, другой информации пока нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС, это обсуждал президент России Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Поездка главы России в Эр-Рияд и Абу-Даби состоялась 6 декабря 2023 года, он встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
"Мы продолжаем наши контакты с Эр-Риядом. Эта тема, в том числе, затрагивалась и в ходе недавнего визита в Эр-Рияд президента Путина. Поэтому мы исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС. Иной информацией мы пока не располагаем", - сказал Песков журналистам.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет
16 января, 08:00
 
Саудовская АравияРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковБРИКСПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала