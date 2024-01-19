https://ria.ru/20240119/briks-1922329873.html
В Кремле исходят из ориентированности Саудовской Аравии на членство в БРИКС
В Кремле исходят из ориентированности Саудовской Аравии на членство в БРИКС - РИА Новости, 19.01.2024
В Кремле исходят из ориентированности Саудовской Аравии на членство в БРИКС
Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС, это обсуждал президент России Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:31
2024-01-19T13:31
2024-01-19T13:31
саудовская аравия
россия
владимир путин
дмитрий песков
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политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС, это обсуждал президент России Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Поездка главы России в Эр-Рияд и Абу-Даби состоялась 6 декабря 2023 года, он встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Мы продолжаем наши контакты с Эр-Риядом. Эта тема, в том числе, затрагивалась и в ходе недавнего визита в Эр-Рияд президента Путина. Поэтому мы исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС. Иной информацией мы пока не располагаем", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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саудовская аравия, россия, владимир путин, дмитрий песков, брикс, политика
Саудовская Аравия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС, Политика
В Кремле исходят из ориентированности Саудовской Аравии на членство в БРИКС
Песков: Эр-Рияд ориентируется на членство в БРИКС, другой информации пока нет
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС, это обсуждал президент России Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Поездка главы России в Эр-Рияд и Абу-Даби
состоялась 6 декабря 2023 года, он встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
"Мы продолжаем наши контакты с Эр-Риядом. Эта тема, в том числе, затрагивалась и в ходе недавнего визита в Эр-Рияд президента Путина. Поэтому мы исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС. Иной информацией мы пока не располагаем", - сказал Песков журналистам.
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