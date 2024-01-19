https://ria.ru/20240119/boepripasy-1922338839.html

Финляндия может запретить экспорт гражданских боеприпасов в Россию

Финляндия может запретить экспорт гражданских боеприпасов в Россию - РИА Новости, 19.01.2024

Финляндия может запретить экспорт гражданских боеприпасов в Россию

МВД Финляндии разработало законопроект о лицензировании экспорта гражданских боеприпасов, чтобы не допустить их продажу в Россию, сообщается в пятницу на сайте... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:02

2024-01-19T14:02

2024-01-19T14:02

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. МВД Финляндии разработало законопроект о лицензировании экспорта гражданских боеприпасов, чтобы не допустить их продажу в Россию, сообщается в пятницу на сайте ведомства. "Министерство внутренних дел разработало законодательный проект по подготовке положений о разрешительных лицензиях на экспорт боеприпасов. Цель – предотвратить, в частности, экспорт комплектующих для патронов в Россию в соответствии с решением ЕС о санкциях", – сказано в пресс-релизе. Решение Совета ЕС от 2014 года запрещает продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и связанного с ним оборудования в Россию. В июне 2023 года Совет внес поправки, предусматривающие новые меры по предотвращению обхода санкций, введенных против России, уточняет ведомство. Рассмотрение законопроекта продлится до конца 2024 года. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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в мире, россия, финляндия, москва, владимир путин, евросоюз