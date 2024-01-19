https://ria.ru/20240119/boepripas-1922254738.html

Дрон ВСУ при перехвате сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

Дрон ВСУ при перехвате сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области - РИА Новости, 19.01.2024

Дрон ВСУ при перехвате сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

Украинский дрон при подавлении российской системой ПВО сбросил снаряд на нефтебазу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T08:46

2024-01-19T08:46

2024-01-19T13:12

специальная военная операция на украине

брянская область

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинский дрон при подавлении российской системой ПВО сбросил снаряд на нефтебазу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы", — говорится в публикации.По предварительной информации, никто не пострадал.В результате инцидента загорелся резервуар. На месте работают пожарные расчеты МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра. К тушению привлекли 13 автоцистерн.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, огонь распространился на площади порядка 400 квадратных метров. В Минобороны сообщали, что средства ПВО утром в пятницу уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240118/pvo-1922143686.html

брянская область

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брянская область