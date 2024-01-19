https://ria.ru/20240119/boepripas-1922254738.html
Дрон ВСУ при перехвате сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области
Дрон ВСУ при перехвате сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области - РИА Новости, 19.01.2024
Дрон ВСУ при перехвате сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области
Украинский дрон при подавлении российской системой ПВО сбросил снаряд на нефтебазу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T08:46
2024-01-19T08:46
2024-01-19T13:12
специальная военная операция на украине
брянская область
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинский дрон при подавлении российской системой ПВО сбросил снаряд на нефтебазу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы", — говорится в публикации.По предварительной информации, никто не пострадал.В результате инцидента загорелся резервуар. На месте работают пожарные расчеты МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра. К тушению привлекли 13 автоцистерн.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, огонь распространился на площади порядка 400 квадратных метров. В Минобороны сообщали, что средства ПВО утром в пятницу уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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брянская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область
Дрон ВСУ при перехвате сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области
Богомаз сообщил о возгорании на Клинцовской нефтебазе после подавления дрона ВСУ
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Украинский дрон при подавлении российской системой ПВО сбросил снаряд на нефтебазу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале
.
«
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы", — говорится в публикации.
По предварительной информации, никто не пострадал.
В результате инцидента загорелся резервуар. На месте работают пожарные расчеты МЧС
и Брянского пожарно-спасательного центра. К тушению привлекли 13 автоцистерн.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, огонь распространился на площади порядка 400 квадратных метров.
В Минобороны сообщали, что средства ПВО утром в пятницу уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.
ВСУ
регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон