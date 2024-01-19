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Благотворительность не спасет блогера Косенко от проверок, заявила Мизулина - РИА Новости, 19.01.2024
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15:54 19.01.2024 (обновлено: 15:55 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/bloger-1922368021.html
Благотворительность не спасет блогера Косенко от проверок, заявила Мизулина
Благотворительность не спасет блогера Косенко от проверок, заявила Мизулина - РИА Новости, 19.01.2024
Благотворительность не спасет блогера Косенко от проверок, заявила Мизулина
Начало благотворительной деятельности блогера Сергея Косенко, который ранее снял видео с броском младенца в сугроб, не отменяет тех проверок, которые ведут... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:54
2024-01-19T15:55
россия
екатерина мизулина
сергей жорин
александр бастрыкин
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Начало благотворительной деятельности блогера Сергея Косенко, который ранее снял видео с броском младенца в сугроб, не отменяет тех проверок, которые ведут правоохранительные органы, в том числе по налогам, заявила РИА Новости глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. "То, что человек занимается благотворительной деятельностью, это, конечно, правильно и хорошо, понятно, что это последствия той ситуации скандальной, в которой он оказался, он хочет исправить ту ситуацию, но это не отменяет тех проверок, которые ведет Следственный комитет и другие правоохранительные органы в отношении этого блогера", — сказала Мизулина. Несколько дней назад Косенко начал в своих социальных сетях рассказывать про благотворительный фонд помощи детям и взрослым "Подарок ангелу", призывая подписчиков и других блогеров поддержать организацию. По информации Мизулиной, у Косенко есть проблемы с налоговыми органами. "Я думаю, что на этом история с этим блогером не закончится. Насколько мне известно, со стороны налоговых органов еще в начале прошлого года к этому блогеру были очень весомые претензии", - заявила собеседница. Ранее Косенко, находящийся за рубежом, разместил в соцсетях видео, на котором бросает в снег младенца в пеленках — предположительно, своего двухмесячного сына. История получила негативный резонанс, он стал уверять, что в сугроб бросил куклу, а все остальное сделал монтаж. Мизулина тогда заметила, что "в отговорки блогера про "дипфейк" не верит. Как сообщал 9 января СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбудить против Косенко уголовное дело. Однако пока неизвестно, было ли выполнено это поручение. Как сообщил РИА Новости адвокат блогера Сергей Жорин, "какой-то официальной информации о том, что возбуждено дело, у нас нет". Что касается якобы ведущейся в отношении Косенко налоговой проверки, никаких документов профильные органы у них не запрашивали, отметил Жорин.
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россия, екатерина мизулина, сергей жорин, александр бастрыкин, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Екатерина Мизулина, Сергей Жорин, Александр Бастрыкин, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Благотворительность не спасет блогера Косенко от проверок, заявила Мизулина

Мизулина: благотворительность не спасет Косенко от проверок после видео

© Фото : @sergey_kosenkoСергей Косенко
Сергей Косенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : @sergey_kosenko
Сергей Косенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Начало благотворительной деятельности блогера Сергея Косенко, который ранее снял видео с броском младенца в сугроб, не отменяет тех проверок, которые ведут правоохранительные органы, в том числе по налогам, заявила РИА Новости глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
"То, что человек занимается благотворительной деятельностью, это, конечно, правильно и хорошо, понятно, что это последствия той ситуации скандальной, в которой он оказался, он хочет исправить ту ситуацию, но это не отменяет тех проверок, которые ведет Следственный комитет и другие правоохранительные органы в отношении этого блогера", — сказала Мизулина.
© @sergey_kosenkoСкриншот поста с извинениями в соцсети блогера Сергея Косенко
Скриншот поста с извинениями в соцсети блогера Сергея Косенко
© @sergey_kosenko
Скриншот поста с извинениями в соцсети блогера Сергея Косенко
Несколько дней назад Косенко начал в своих социальных сетях рассказывать про благотворительный фонд помощи детям и взрослым "Подарок ангелу", призывая подписчиков и других блогеров поддержать организацию.
По информации Мизулиной, у Косенко есть проблемы с налоговыми органами. "Я думаю, что на этом история с этим блогером не закончится. Насколько мне известно, со стороны налоговых органов еще в начале прошлого года к этому блогеру были очень весомые претензии", - заявила собеседница.
Ранее Косенко, находящийся за рубежом, разместил в соцсетях видео, на котором бросает в снег младенца в пеленках — предположительно, своего двухмесячного сына. История получила негативный резонанс, он стал уверять, что в сугроб бросил куклу, а все остальное сделал монтаж. Мизулина тогда заметила, что "в отговорки блогера про "дипфейк" не верит.
Как сообщал 9 января СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбудить против Косенко уголовное дело. Однако пока неизвестно, было ли выполнено это поручение. Как сообщил РИА Новости адвокат блогера Сергей Жорин, "какой-то официальной информации о том, что возбуждено дело, у нас нет".
Что касается якобы ведущейся в отношении Косенко налоговой проверки, никаких документов профильные органы у них не запрашивали, отметил Жорин.
Уборка снега на улице Баумана во время метели в Казани - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Адвокат блогера Косенко утверждает, что на видео в снег бросали куклу
9 января, 18:47
 
РоссияЕкатерина МизулинаСергей ЖоринАлександр БастрыкинЛига безопасного интернетаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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