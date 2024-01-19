https://ria.ru/20240119/bloger-1922368021.html

Благотворительность не спасет блогера Косенко от проверок, заявила Мизулина

Благотворительность не спасет блогера Косенко от проверок, заявила Мизулина - РИА Новости, 19.01.2024

Благотворительность не спасет блогера Косенко от проверок, заявила Мизулина

Начало благотворительной деятельности блогера Сергея Косенко, который ранее снял видео с броском младенца в сугроб, не отменяет тех проверок, которые ведут... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:54

2024-01-19T15:54

2024-01-19T15:55

россия

екатерина мизулина

сергей жорин

александр бастрыкин

лига безопасного интернета

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Начало благотворительной деятельности блогера Сергея Косенко, который ранее снял видео с броском младенца в сугроб, не отменяет тех проверок, которые ведут правоохранительные органы, в том числе по налогам, заявила РИА Новости глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. "То, что человек занимается благотворительной деятельностью, это, конечно, правильно и хорошо, понятно, что это последствия той ситуации скандальной, в которой он оказался, он хочет исправить ту ситуацию, но это не отменяет тех проверок, которые ведет Следственный комитет и другие правоохранительные органы в отношении этого блогера", — сказала Мизулина. Несколько дней назад Косенко начал в своих социальных сетях рассказывать про благотворительный фонд помощи детям и взрослым "Подарок ангелу", призывая подписчиков и других блогеров поддержать организацию. По информации Мизулиной, у Косенко есть проблемы с налоговыми органами. "Я думаю, что на этом история с этим блогером не закончится. Насколько мне известно, со стороны налоговых органов еще в начале прошлого года к этому блогеру были очень весомые претензии", - заявила собеседница. Ранее Косенко, находящийся за рубежом, разместил в соцсетях видео, на котором бросает в снег младенца в пеленках — предположительно, своего двухмесячного сына. История получила негативный резонанс, он стал уверять, что в сугроб бросил куклу, а все остальное сделал монтаж. Мизулина тогда заметила, что "в отговорки блогера про "дипфейк" не верит. Как сообщал 9 января СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбудить против Косенко уголовное дело. Однако пока неизвестно, было ли выполнено это поручение. Как сообщил РИА Новости адвокат блогера Сергей Жорин, "какой-то официальной информации о том, что возбуждено дело, у нас нет". Что касается якобы ведущейся в отношении Косенко налоговой проверки, никаких документов профильные органы у них не запрашивали, отметил Жорин.

https://ria.ru/20240109/bloger-1920376531.html

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россия, екатерина мизулина, сергей жорин, александр бастрыкин, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), происшествия