https://ria.ru/20240119/biometriya-1922408038.html

Иностранцам могут разрешить сдавать биометрию через приложение

Иностранцам могут разрешить сдавать биометрию через приложение - РИА Новости, 19.01.2024

Иностранцам могут разрешить сдавать биометрию через приложение

Иностранные граждане могут получить возможность сдавать биометрию вне России через мобильное приложение, следует из плана мероприятий концепции государственной... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:06

2024-01-19T18:06

2024-01-19T18:06

россия

общество

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Иностранные граждане могут получить возможность сдавать биометрию вне России через мобильное приложение, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Обеспечение возможности регистрации иностранного гражданина в единой биометрической системе за пределами Российской Федерации с использованием специализированного мобильного приложении", — говорится в сообщении.Как ожидается, иностранцам будет предоставлена возможность регистрации в единой биометрической системе; обеспечена безопасность осуществления иностранными гражданами денежных переводов и платежей, в том числе с использованием единой биометрической системы. Ответственные за выполнение — Минцифры России, оператор единой биометрической системы при участии Банка России.

https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html

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2024

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россия, общество