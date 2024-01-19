https://ria.ru/20240119/bilayn-1922292460.html

В "Билайне" сообщили о восстановлении работы после сбоя

В "Билайне" сообщили о восстановлении работы после сбоя - РИА Новости, 19.01.2024

В "Билайне" сообщили о восстановлении работы после сбоя

Сеть мобильного оператора "Билайн" работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:36

2024-01-19T11:36

2024-01-19T11:36

технологии

россия

билайн

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Сеть мобильного оператора "Билайн" работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании. "В настоящий момент сеть "Билайна" работает штатно", - сообщили там. При этом, по данным сайта "Сбой.рф", который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, абоненты "Билайна" по всей России жалуются на работу оператора, по состоянию на 11:20 мск зафиксировано почти 3,5 тысячи жалоб. Наибольшее их число поступает из Нижегородской области (24%) и Москвы (19%). Далее идут Самарская область (13%) и Татарстан - 9%. Жалобы также поступают из Башкирии, Санкт-Петербурга, Чувашии, Саратовской и Оренбургской областей. Кроме того, на работу сети жалуются абоненты "Мегафона" - зафиксировано уже 2 тысячи жалоб, однако оператор также заявил агентству, что в настоящее время сеть работает без изменений, штатно. Среди пользователей МТС насчитывается 450 сообщений о сбое.

https://ria.ru/20240118/telegram-1922211008.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, билайн