https://ria.ru/20240119/bespilotniki-1922277311.html

Над Брянской областью сбили еще два беспилотника

Над Брянской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 19.01.2024

Над Брянской областью сбили еще два беспилотника

Российские военные перехватили еще два украинских беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:51

2024-01-19T10:51

2024-01-19T11:05

специальная военная операция на украине

брянская область

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские военные перехватили еще два украинских беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram."Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами", — говорится в публикации.Губернатор уточнил, что речь идет о дронах самолетного типа.Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.Ранее сегодня украинский беспилотник во время перехвата средствами радиоэлектронной борьбы сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы. В результате загорелся резервуар, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240118/belgorod-1921983832.html

https://ria.ru/20240118/pvo-1922143686.html

брянская область

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брянская область