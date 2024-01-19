https://ria.ru/20240119/bespilotniki-1922277311.html
Над Брянской областью сбили еще два беспилотника
Над Брянской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 19.01.2024
Над Брянской областью сбили еще два беспилотника
Российские военные перехватили еще два украинских беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:51
2024-01-19T10:51
2024-01-19T11:05
специальная военная операция на украине
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские военные перехватили еще два украинских беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram."Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами", — говорится в публикации.Губернатор уточнил, что речь идет о дронах самолетного типа.Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.Ранее сегодня украинский беспилотник во время перехвата средствами радиоэлектронной борьбы сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы. В результате загорелся резервуар, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240118/belgorod-1921983832.html
https://ria.ru/20240118/pvo-1922143686.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область
Над Брянской областью сбили еще два беспилотника
Богомаз: над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Российские военные перехватили еще два украинских беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram
.
«
"Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами", — говорится в публикации.
Губернатор уточнил, что речь идет о дронах самолетного типа.
Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.
Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстрелах Белгорода
Ранее сегодня украинский беспилотник во время перехвата средствами радиоэлектронной борьбы сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы. В результате загорелся резервуар, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.
ВСУ
регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Точка-У" и 91 украинский дрон