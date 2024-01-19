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Над Брянской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:51 19.01.2024 (обновлено: 11:05 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/bespilotniki-1922277311.html
Над Брянской областью сбили еще два беспилотника
Над Брянской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 19.01.2024
Над Брянской областью сбили еще два беспилотника
Российские военные перехватили еще два украинских беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:51
2024-01-19T11:05
специальная военная операция на украине
брянская область
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские военные перехватили еще два украинских беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.&quot;Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами&quot;, — говорится в публикации.Губернатор уточнил, что речь идет о дронах самолетного типа.Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.Ранее сегодня украинский беспилотник во время перехвата средствами радиоэлектронной борьбы сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы. В результате загорелся резервуар, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240118/belgorod-1921983832.html
https://ria.ru/20240118/pvo-1922143686.html
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брянская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область
Над Брянской областью сбили еще два беспилотника

Богомаз: над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские военные перехватили еще два украинских беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
«

"Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами", — говорится в публикации.

Губернатор уточнил, что речь идет о дронах самолетного типа.
Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.
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Ранее сегодня украинский беспилотник во время перехвата средствами радиоэлектронной борьбы сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы. В результате загорелся резервуар, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская область
 
 
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