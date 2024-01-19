https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922335843.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не была так защищена, как сейчас

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не была так защищена, как сейчас - РИА Новости, 19.01.2024

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не была так защищена, как сейчас

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и ее народ никогда не были защищены так хорошо, как сейчас. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:54

2024-01-19T13:54

2024-01-19T13:54

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и ее народ никогда не были защищены так хорошо, как сейчас. "Мир дорого стоит. За него надо платить. Но вы можете не переживать. Мы никогда, наш народ и государство, не были так защищены, как сейчас", - сказал Лукашенко в пятницу во время общения с работниками предприятия "Белджи". Его слова приводит пресс-служба."Система выстроена, есть вооруженные силы, мобилизационный резерв, территориальная оборона, народное ополчение. Все выстроено. На данном этапе всего достаточно", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922295900.html

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко