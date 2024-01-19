https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922335843.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не была так защищена, как сейчас
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не была так защищена, как сейчас - РИА Новости, 19.01.2024
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не была так защищена, как сейчас
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и ее народ никогда не были защищены так хорошо, как сейчас. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:54
2024-01-19T13:54
2024-01-19T13:54
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_0:140:3011:1834_1920x0_80_0_0_b2e9968ec364243981c7b072d315361b.jpg
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и ее народ никогда не были защищены так хорошо, как сейчас. "Мир дорого стоит. За него надо платить. Но вы можете не переживать. Мы никогда, наш народ и государство, не были так защищены, как сейчас", - сказал Лукашенко в пятницу во время общения с работниками предприятия "Белджи". Его слова приводит пресс-служба."Система выстроена, есть вооруженные силы, мобилизационный резерв, территориальная оборона, народное ополчение. Все выстроено. На данном этапе всего достаточно", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922295900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не была так защищена, как сейчас
Лукашенко: Белоруссия и ее народ никогда не были так защищены, как сейчас
МИНСК, 19 янв – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что республика и ее народ никогда не были защищены так хорошо, как сейчас.
"Мир дорого стоит. За него надо платить. Но вы можете не переживать. Мы никогда, наш народ и государство, не были так защищены, как сейчас", - сказал Лукашенко в пятницу во время общения с работниками предприятия "Белджи". Его слова приводит пресс-служба.
"Система выстроена, есть вооруженные силы, мобилизационный резерв, территориальная оборона, народное ополчение. Все выстроено. На данном этапе всего достаточно", - отметил глава государства.
Белоруссия заявила, что готова сама отстаивать национальные интересы