https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922298204.html

В военной доктрине Белоруссии пропишут шаги при агрессии против союзников

В военной доктрине Белоруссии пропишут шаги при агрессии против союзников - РИА Новости, 19.01.2024

В военной доктрине Белоруссии пропишут шаги при агрессии против союзников

Глава о действиях Минска в случае агрессии против союзников по ОДКБ и Союзному государству внесена в проект военной доктрины Белоруссии, заявил журналистам... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:48

2024-01-19T11:48

2024-01-19T12:00

белоруссия

виктор хренин

одкб

союзное государство

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c4c3c8c7eaaab351e00adb6b09337704.jpg

МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Глава о действиях Минска в случае агрессии против союзников по ОДКБ и Союзному государству внесена в проект военной доктрины Белоруссии, заявил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин. "Мы собрали воедино и прописали все наши взгляды по выполнению союзных обязательств. Это давно лежало на поверхности и требовало реализации. Появилась целая отдельная глава, которая формирует правовую основу для наших действий в случае вооруженной агрессии против наших союзников по ОДКБ и Союзному государству", - сказал Хренин. Он отметил, что в той же главе прописана возможность участия Белоруссии в миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности. На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать и в последующем внести на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и межкоалиционные) и меры реагирования на них.

https://ria.ru/20240116/belorussiya-1921617121.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, виктор хренин, одкб, союзное государство, в мире