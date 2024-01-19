https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922298204.html
В военной доктрине Белоруссии пропишут шаги при агрессии против союзников
В военной доктрине Белоруссии пропишут шаги при агрессии против союзников - РИА Новости, 19.01.2024
В военной доктрине Белоруссии пропишут шаги при агрессии против союзников
Глава о действиях Минска в случае агрессии против союзников по ОДКБ и Союзному государству внесена в проект военной доктрины Белоруссии, заявил журналистам... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:48
2024-01-19T11:48
2024-01-19T12:00
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Глава о действиях Минска в случае агрессии против союзников по ОДКБ и Союзному государству внесена в проект военной доктрины Белоруссии, заявил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин. "Мы собрали воедино и прописали все наши взгляды по выполнению союзных обязательств. Это давно лежало на поверхности и требовало реализации. Появилась целая отдельная глава, которая формирует правовую основу для наших действий в случае вооруженной агрессии против наших союзников по ОДКБ и Союзному государству", - сказал Хренин. Он отметил, что в той же главе прописана возможность участия Белоруссии в миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности. На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать и в последующем внести на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и межкоалиционные) и меры реагирования на них.
https://ria.ru/20240116/belorussiya-1921617121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, виктор хренин, одкб, союзное государство, в мире
Белоруссия, Виктор Хренин, ОДКБ, Союзное государство, В мире
В военной доктрине Белоруссии пропишут шаги при агрессии против союзников
Минск внесет в военную доктрине действия при агрессии против союзников по ОДКБ
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Глава о действиях Минска в случае агрессии против союзников по ОДКБ и Союзному государству внесена в проект военной доктрины Белоруссии, заявил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин.
"Мы собрали воедино и прописали все наши взгляды по выполнению союзных обязательств. Это давно лежало на поверхности и требовало реализации. Появилась целая отдельная глава, которая формирует правовую основу для наших действий в случае вооруженной агрессии против наших союзников по ОДКБ и Союзному государству
", - сказал Хренин.
Он отметил, что в той же главе прописана возможность участия Белоруссии в миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности.
На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать и в последующем внести на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и межкоалиционные) и меры реагирования на них.
В новой военной доктрине Белоруссии появится перечень угрожающих стран