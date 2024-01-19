https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922296039.html
В новой военной доктрине Минска сделали упор на сдерживание от конфликтов
В новой военной доктрине Минска сделали упор на сдерживание от конфликтов - РИА Новости, 19.01.2024
В новой военной доктрине Минска сделали упор на сдерживание от конфликтов
В проекте новой военной доктрины Белоруссии сделан упор на сдерживание от развязывания военных конфликтов, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:41
2024-01-19T11:41
2024-01-19T11:44
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виктор хренин
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. В проекте новой военной доктрины Белоруссии сделан упор на сдерживание от развязывания военных конфликтов, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. "Важное новшество новой военной доктрины – это адекватность принимаемых мер государством в соответствии с уровнем военной опасности. В обновленной доктрине они направлены на недопущение эскалации военно-политической обстановки, разрядку ситуации. А самое главное, проект военной доктрины дает однозначный посыл – мы не должны допустить ситуации, когда реагировать уже будет поздно. Именно поэтому упор сделан на сдерживание от развязывания военных конфликтов", - сказал Хренин журналистам. Министр пояснил, что "оно осуществляется выстраиванием системы отношений, сдерживающих процессы возникновения межгосударственных противоречий, поддержанием баланса национальных интересов Республики Беларусь с интересами других стран, обеспечивающих стабильность и мирное сосуществование". "И в этом плане размещение на территории Республики Беларусь тактического ядерного оружия рассматривается как важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников, от развязывания вооруженной агрессии против Республики Беларусь – это наша вынужденная мера", - подчеркнул он. На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать и в последующем внести на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Тогда Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и межкоалиционные) и меры реагирования на них.
https://ria.ru/20240116/belorussiya-1921567344.html
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в мире, белоруссия, минск, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Минск, Виктор Хренин
В новой военной доктрине Минска сделали упор на сдерживание от конфликтов
Хренин: в военной доктрине Минска сделан упор на сдерживание от конфликтов
МИНСК, 19 янв – РИА Новости. В проекте новой военной доктрины Белоруссии сделан упор на сдерживание от развязывания военных конфликтов, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
«
"Важное новшество новой военной доктрины – это адекватность принимаемых мер государством в соответствии с уровнем военной опасности. В обновленной доктрине они направлены на недопущение эскалации военно-политической обстановки, разрядку ситуации. А самое главное, проект военной доктрины дает однозначный посыл – мы не должны допустить ситуации, когда реагировать уже будет поздно. Именно поэтому упор сделан на сдерживание от развязывания военных конфликтов", - сказал Хренин журналистам.
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Министр пояснил, что "оно осуществляется выстраиванием системы отношений, сдерживающих процессы возникновения межгосударственных противоречий, поддержанием баланса национальных интересов Республики Беларусь с интересами других стран, обеспечивающих стабильность и мирное сосуществование".
"И в этом плане размещение на территории Республики Беларусь тактического ядерного оружия рассматривается как важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников, от развязывания вооруженной агрессии против Республики Беларусь – это наша вынужденная мера", - подчеркнул он.
На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать и в последующем внести на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Тогда Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и межкоалиционные) и меры реагирования на них.