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Белоруссия заявила о готовности возобновить прагматичный диалог с НАТО - РИА Новости, 19.01.2024
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11:10 19.01.2024 (обновлено: 11:15 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922281790.html
Белоруссия заявила о готовности возобновить прагматичный диалог с НАТО
Белоруссия заявила о готовности возобновить прагматичный диалог с НАТО - РИА Новости, 19.01.2024
Белоруссия заявила о готовности возобновить прагматичный диалог с НАТО
Белоруссия открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами, включая членов НАТО, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:10
2024-01-19T11:15
в мире
белоруссия
нато
виктор хренин
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Белоруссия открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами, включая членов НАТО, заявил министр обороны республики Виктор Хренин."Обновленная военная доктрина может служить основой для урегулирования ситуации в Европе, запуска мирного диалога. Прежде всего, мы продемонстрировали в ней заинтересованность Республики Беларусь в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, таких как ООН, ОБСЕ и другие, эффективном их функционировании по предотвращению и разрешению вооруженных столкновений", - сказал Хренин журналистам.По его словам, в проекте доктрины говорится о том, что Белоруссия открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами. "В том числе и государствами НАТО – мы готовы возобновить прагматичный диалог при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении нас", - подчеркнул министр.На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать и в последующем внести на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Министр обороны Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и межкоалиционные) и меры реагирования на них.
https://ria.ru/20240116/belorussiya-1921617121.html
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в мире, белоруссия, нато, виктор хренин
В мире, Белоруссия, НАТО, Виктор Хренин
Белоруссия заявила о готовности возобновить прагматичный диалог с НАТО

Хренин: Белоруссия открыта к сотрудничеству с любыми странами, включая НАТО

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Белоруссия открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами, включая членов НАТО, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
"Обновленная военная доктрина может служить основой для урегулирования ситуации в Европе, запуска мирного диалога. Прежде всего, мы продемонстрировали в ней заинтересованность Республики Беларусь в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, таких как ООН, ОБСЕ и другие, эффективном их функционировании по предотвращению и разрешению вооруженных столкновений", - сказал Хренин журналистам.
По его словам, в проекте доктрины говорится о том, что Белоруссия открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами. "В том числе и государствами НАТО – мы готовы возобновить прагматичный диалог при условии прекращения ими агрессивной риторики и действий в отношении нас", - подчеркнул министр.
На заседании Совета безопасности Белоруссии 16 января был рассмотрен проект новой военной доктрины страны, по результатам обсуждения документ было решено доработать и в последующем внести на утверждение Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в апреле. Министр обороны Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, линейка внутренних и внешних угроз военной безопасности, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов (они разделены на межгосударственные и межкоалиционные) и меры реагирования на них.
Белорусские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В новой военной доктрине Белоруссии появится перечень угрожающих стран
16 января, 13:46
 
В миреБелоруссияНАТОВиктор Хренин
 
 
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