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Хантер Байден даст показания в конгрессе США
Хантер Байден даст показания в конгрессе США - РИА Новости, 19.01.2024
Хантер Байден даст показания в конгрессе США
Сын президента США Хантер Байден даст показания юридическому комитету палаты представителей 28 февраля, сообщили законодатели. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T01:01
2024-01-19T01:01
2024-01-19T01:16
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден даст показания юридическому комитету палаты представителей 28 февраля, сообщили законодатели."Дата дачи показаний Хантером Байденом подтвердилась - 28 февраля", - говорится в сообщении комитета в соцсети Х.В совместном заявлении ранее республиканский лидер комитета по надзору Джеймс Комер и его однопартиец Джим Джордан, возглавляющий юридический комитет, дали понять, что настаивают на закрытом формате слушаний. Конгрессмены слушают свидетелей для расследования в рамках процедуры импичмента Джо Байдена. Сын президента США требовал дать возможность выступить публично.После того, как Хантер Байден дважды проигнорировал повестки, контролируемая республиканцами палата представителей запустила процесс привлечения его к ответственности за неуважение к конгрессу с перспективой уголовного преследования и запланировала голосование по соответствующей резолюции. После этого адвокат президентского сына Эбб Лоуэлл направил в конгресс письмо, в котором заявил о согласии клиента явиться в Капитолий, если его повторно вызовут повесткой.От Хантера Байдена ждут показаний в рамках расследования вовлеченности американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хантер байден
В мире, США, Хантер Байден
Хантер Байден даст показания в конгрессе США
Хантер Байден даст показания в палате представителей США 28 февраля
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден даст показания юридическому комитету палаты представителей 28 февраля, сообщили законодатели.
«
"Дата дачи показаний Хантером Байденом подтвердилась - 28 февраля", - говорится в сообщении комитета в соцсети Х.
В совместном заявлении ранее республиканский лидер комитета по надзору Джеймс Комер и его однопартиец Джим Джордан, возглавляющий юридический комитет, дали понять, что настаивают на закрытом формате слушаний. Конгрессмены слушают свидетелей для расследования в рамках процедуры импичмента Джо Байдена. Сын президента США требовал дать возможность выступить публично.
После того, как Хантер Байден дважды проигнорировал повестки, контролируемая республиканцами палата представителей запустила процесс привлечения его к ответственности за неуважение к конгрессу с перспективой уголовного преследования и запланировала голосование по соответствующей резолюции. После этого адвокат президентского сына Эбб Лоуэлл направил в конгресс письмо, в котором заявил о согласии клиента явиться в Капитолий, если его повторно вызовут повесткой.
От Хантера Байдена ждут показаний в рамках расследования вовлеченности американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
Следователи нашли кокаин на пистолетной кобуре Хантера Байдена, пишут СМИ