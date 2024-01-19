https://ria.ru/20240119/bayden-1922232111.html

Хантер Байден даст показания в конгрессе США

Хантер Байден даст показания в конгрессе США - РИА Новости, 19.01.2024

Хантер Байден даст показания в конгрессе США

Сын президента США Хантер Байден даст показания юридическому комитету палаты представителей 28 февраля, сообщили законодатели. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T01:01

2024-01-19T01:01

2024-01-19T01:16

в мире

сша

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден даст показания юридическому комитету палаты представителей 28 февраля, сообщили законодатели."Дата дачи показаний Хантером Байденом подтвердилась - 28 февраля", - говорится в сообщении комитета в соцсети Х.В совместном заявлении ранее республиканский лидер комитета по надзору Джеймс Комер и его однопартиец Джим Джордан, возглавляющий юридический комитет, дали понять, что настаивают на закрытом формате слушаний. Конгрессмены слушают свидетелей для расследования в рамках процедуры импичмента Джо Байдена. Сын президента США требовал дать возможность выступить публично.После того, как Хантер Байден дважды проигнорировал повестки, контролируемая республиканцами палата представителей запустила процесс привлечения его к ответственности за неуважение к конгрессу с перспективой уголовного преследования и запланировала голосование по соответствующей резолюции. После этого адвокат президентского сына Эбб Лоуэлл направил в конгресс письмо, в котором заявил о согласии клиента явиться в Капитолий, если его повторно вызовут повесткой.От Хантера Байдена ждут показаний в рамках расследования вовлеченности американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.

https://ria.ru/20240117/kokain-1921764479.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, хантер байден