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Посол России призвал к восстановлению авиасообщения с Южной Кореей - РИА Новости, 19.01.2024
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03:29 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/aviasoobschenie-1922239191.html
Посол России призвал к восстановлению авиасообщения с Южной Кореей
Посол России призвал к восстановлению авиасообщения с Южной Кореей - РИА Новости, 19.01.2024
Посол России призвал к восстановлению авиасообщения с Южной Кореей
Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей стало бы важным практическим шагом и приветствовалось бы гражданами двух стран, заявил посол... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T03:29
2024-01-19T03:29
россия
южная корея
георгий зиновьев
в мире
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СЕУЛ, 19 янв – РИА Новости. Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей стало бы важным практическим шагом и приветствовалось бы гражданами двух стран, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев на встрече с российскими СМИ в Сеуле. "Я ранее уже говорил, что хорошо было бы восстановить прямое авиасообщение. Не совсем понимаю, почему этого нельзя сделать. С нашей стороны мы к этому готовы", - заявил он. Посол добавил, что граждане Южной Кореи и России и сейчас продолжают ездить друг к другу, просто это происходит транзитом через третьи страны. По словам посла, возобновление авиарейсов стало бы "важным практическим шагом", и он уверен, что не следует все время оглядываться на введенные против РФ нелегитимные санкции. "До пандемии пассажиропоток между нашими двумя странами был огромной рекой. Если сейчас мы сможем наладить хотя бы ручеек, было бы хорошо. Может быть, пока что хотя бы один прямой рейс из Владивостока. В перспективе, конечно, хорошо бы, чтобы прямое авиасообщение снова связало столицы наших сран. Это, мне кажется, никому бы не помешало, не нарушало бы никаких запретов, но зато приветствовалось бы людьми и в России, и в Корее", - заявил посол. В апреле 2022 года Сеул возобновил приостановленный на время пандемии безвизовый режим с РФ. Сейчас въезд россиян в Южную Корею также осложняется отсутствием прямого авиасообщения между двумя странами, приостановленного весной 2022 года на фоне украинских событий. Путешественникам приходится лететь транзитом через третьи страны. Бывший посол РФ в Сеуле Андрей Кулик ранее заявлял, что посольство вело диалог с авиационными властями Южной Кореи по поводу организации прямых пассажирских авиаперевозок между двумя странами.
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россия, южная корея, георгий зиновьев, в мире
Россия, Южная Корея, Георгий Зиновьев, В мире
Посол России призвал к восстановлению авиасообщения с Южной Кореей

Посол России в Южной Корее призвал к восстановлению авиасообщения между странами

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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СЕУЛ, 19 янв – РИА Новости. Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей стало бы важным практическим шагом и приветствовалось бы гражданами двух стран, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев на встрече с российскими СМИ в Сеуле.
«
"Я ранее уже говорил, что хорошо было бы восстановить прямое авиасообщение. Не совсем понимаю, почему этого нельзя сделать. С нашей стороны мы к этому готовы", - заявил он.
Посол добавил, что граждане Южной Кореи и России и сейчас продолжают ездить друг к другу, просто это происходит транзитом через третьи страны. По словам посла, возобновление авиарейсов стало бы "важным практическим шагом", и он уверен, что не следует все время оглядываться на введенные против РФ нелегитимные санкции.
"До пандемии пассажиропоток между нашими двумя странами был огромной рекой. Если сейчас мы сможем наладить хотя бы ручеек, было бы хорошо. Может быть, пока что хотя бы один прямой рейс из Владивостока. В перспективе, конечно, хорошо бы, чтобы прямое авиасообщение снова связало столицы наших сран. Это, мне кажется, никому бы не помешало, не нарушало бы никаких запретов, но зато приветствовалось бы людьми и в России, и в Корее", - заявил посол.
В апреле 2022 года Сеул возобновил приостановленный на время пандемии безвизовый режим с РФ. Сейчас въезд россиян в Южную Корею также осложняется отсутствием прямого авиасообщения между двумя странами, приостановленного весной 2022 года на фоне украинских событий. Путешественникам приходится лететь транзитом через третьи страны.
Бывший посол РФ в Сеуле Андрей Кулик ранее заявлял, что посольство вело диалог с авиационными властями Южной Кореи по поводу организации прямых пассажирских авиаперевозок между двумя странами.
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