https://ria.ru/20240119/armeniya-1922310654.html

Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция

Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция - РИА Новости, 19.01.2024

Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять новую конституцию. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками министерства юстиции. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:34

2024-01-19T12:34

2024-01-19T13:51

в мире

армения

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_0:79:2826:1668_1920x0_80_0_0_cb191702534e6970226bc1b64fb2a583.jpg

ЕРЕВАН, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять новую конституцию. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками министерства юстиции."По моему мнению, а также по мнению ряда коллег, и я высказываю это мнение, чтобы оно стало предметом более широкого обсуждения, Республика Армения нуждается в новой конституции, не конституционных поправках, а в новой конституции", — цитирует Пашиняна правительственная пресс-служба.По его словам, мир меняется, в том числе и регион Южного Кавказа, и Армения."К этому изменению можно относиться по-разному. Но как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Поэтому наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию, <…> а в том, чтобы управлять в соответствии с государственными интересами Республики Армения", — сказал премьер-министр.Он подчеркнул, что стране нужна конституция, принятая народом на референдуме, а его итоги не должны вызывать сомнений. "Мы должны иметь конституцию, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях", — заключил Пашинян, отметив, что нынешняя парламентская форма наиболее приемлема с учетом демократических устремлений республики.Действующую Конституцию Армении приняли в 1995 году. В 2005 и 2015 годах в нее вносили поправки. В результате реформы 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления.

https://ria.ru/20240119/kopyrkin-1922275495.html

https://ria.ru/20231231/pashinyan-1919297613.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, никол пашинян