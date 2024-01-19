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Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция - РИА Новости, 19.01.2024
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12:34 19.01.2024 (обновлено: 13:51 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/armeniya-1922310654.html
Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция
Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция - РИА Новости, 19.01.2024
Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять новую конституцию. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками министерства юстиции. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:34
2024-01-19T13:51
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять новую конституцию. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками министерства юстиции.&quot;По моему мнению, а также по мнению ряда коллег, и я высказываю это мнение, чтобы оно стало предметом более широкого обсуждения, Республика Армения нуждается в новой конституции, не конституционных поправках, а в новой конституции&quot;, — цитирует Пашиняна правительственная пресс-служба.По его словам, мир меняется, в том числе и регион Южного Кавказа, и Армения."К этому изменению можно относиться по-разному. Но как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Поэтому наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию, &lt;…&gt; а в том, чтобы управлять в соответствии с государственными интересами Республики Армения", — сказал премьер-министр.Он подчеркнул, что стране нужна конституция, принятая народом на референдуме, а его итоги не должны вызывать сомнений. "Мы должны иметь конституцию, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях", — заключил Пашинян, отметив, что нынешняя парламентская форма наиболее приемлема с учетом демократических устремлений республики.Действующую Конституцию Армении приняли в 1995 году. В 2005 и 2015 годах в нее вносили поправки. В результате реформы 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления.
https://ria.ru/20240119/kopyrkin-1922275495.html
https://ria.ru/20231231/pashinyan-1919297613.html
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в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция

Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал принять новую конституцию. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками министерства юстиции.
«

"По моему мнению, а также по мнению ряда коллег, и я высказываю это мнение, чтобы оно стало предметом более широкого обсуждения, Республика Армения нуждается в новой конституции, не конституционных поправках, а в новой конституции", — цитирует Пашиняна правительственная пресс-служба.

По его словам, мир меняется, в том числе и регион Южного Кавказа, и Армения.
"К этому изменению можно относиться по-разному. Но как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Поэтому наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию, <…> а в том, чтобы управлять в соответствии с государственными интересами Республики Армения", — сказал премьер-министр.
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Он подчеркнул, что стране нужна конституция, принятая народом на референдуме, а его итоги не должны вызывать сомнений.
"Мы должны иметь конституцию, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях", — заключил Пашинян, отметив, что нынешняя парламентская форма наиболее приемлема с учетом демократических устремлений республики.
Действующую Конституцию Армении приняли в 1995 году. В 2005 и 2015 годах в нее вносили поправки. В результате реформы 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления.
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