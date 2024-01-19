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Власти рекомендовали отменить концерт Арбениной во Владивостоке - РИА Новости, 19.01.2024
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Шоубиз
 
03:22 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/arbenina-1922238854.html
Власти рекомендовали отменить концерт Арбениной во Владивостоке
Власти рекомендовали отменить концерт Арбениной во Владивостоке - РИА Новости, 19.01.2024
Власти рекомендовали отменить концерт Арбениной во Владивостоке
Власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить запланированный на 27 февраля концерт певицы Дианы Арбениной, билеты на него прока не продаются. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T03:22
2024-01-19T03:22
шоубиз
владивосток
диана арбенина
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить запланированный на 27 февраля концерт певицы Дианы Арбениной, билеты на него прока не продаются. В комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из пользователей попросил отменить концерт Арбениной. Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока ответил ему, что певица "официально не является иноагентом или релокантом". "Деятельность её группы не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре. Ваша гражданская позиция понятна и оправдана… Согласование концертов (следовательно, их отмена) в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, если концерт проходит на открытых площадках (с открытым доступом зрителя)… Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам", - говорится в ответе МЦУ. Там добавили, что администрация не является организатором мероприятия. "Мы не можем его отменить – (можем) только рекомендовать это сделать. Такая рекомендация организаторам направлена. Деятельность группы не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре", - добавляют в центре. РИА Новости пока не располагает комментарием организатора концерта. Планировалось, что выступление пройдет в комплексе "Фетисов Арена". Там агентству рассказали, что концерт Арбениной стоит в графике на 27 февраля, но неизвестно, состоится ли он. "Пока нет информации, (концерт) под вопросом. Билеты не продают. Мы предоставляем площадку для проведения мероприятия. Пока организаторы с нами не связывались", - сказал собеседник агентства. В октябре 2023 года концерт Арбениной отменили в Йошкар-Оле. По заявлению министра культуры республики Марий Эл Константина Иванова, это произошло из-за негативных высказываний певицы о России и политике. Концерт Арбениной в Ижевске 17 октября состоялся. Также состоялся концерт группы в Новосибирске 22 октября, несмотря на заявление главы "Союза отцов" региона о том, что якобы многие жители выступают категорически против него. В ноябре Арбенина сообщила, что "без объяснения причин концерт в Томске был отменен и договор расторгнут в одностороннем порядке".
https://ria.ru/20231220/arbenina-1916967928.html
https://ria.ru/20231013/arbenina-1902627648.html
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владивосток, диана арбенина
Шоубиз, Владивосток, Диана Арбенина
Власти рекомендовали отменить концерт Арбениной во Владивостоке

Власти рекомендовали отменить концерт Арбениной во Владивостоке 27 февраля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиана Арбенина
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Диана Арбенина. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить запланированный на 27 февраля концерт певицы Дианы Арбениной, билеты на него прока не продаются.
В комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из пользователей попросил отменить концерт Арбениной. Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока ответил ему, что певица "официально не является иноагентом или релокантом".
«
"Деятельность её группы не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре. Ваша гражданская позиция понятна и оправдана… Согласование концертов (следовательно, их отмена) в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, если концерт проходит на открытых площадках (с открытым доступом зрителя)… Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта его организаторам", - говорится в ответе МЦУ.
Там добавили, что администрация не является организатором мероприятия. "Мы не можем его отменить – (можем) только рекомендовать это сделать. Такая рекомендация организаторам направлена. Деятельность группы не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре", - добавляют в центре.
РИА Новости пока не располагает комментарием организатора концерта. Планировалось, что выступление пройдет в комплексе "Фетисов Арена". Там агентству рассказали, что концерт Арбениной стоит в графике на 27 февраля, но неизвестно, состоится ли он.
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"Пока нет информации, (концерт) под вопросом. Билеты не продают. Мы предоставляем площадку для проведения мероприятия. Пока организаторы с нами не связывались", - сказал собеседник агентства.
В октябре 2023 года концерт Арбениной отменили в Йошкар-Оле. По заявлению министра культуры республики Марий Эл Константина Иванова, это произошло из-за негативных высказываний певицы о России и политике. Концерт Арбениной в Ижевске 17 октября состоялся. Также состоялся концерт группы в Новосибирске 22 октября, несмотря на заявление главы "Союза отцов" региона о том, что якобы многие жители выступают категорически против него. В ноябре Арбенина сообщила, что "без объяснения причин концерт в Томске был отменен и договор расторгнут в одностороннем порядке".
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