Рейтинг@Mail.ru
На Алтае поймали аферистов, обманувших более 20 пенсионеров - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/aferisty-1922257896.html
На Алтае поймали аферистов, обманувших более 20 пенсионеров
На Алтае поймали аферистов, обманувших более 20 пенсионеров - РИА Новости, 19.01.2024
На Алтае поймали аферистов, обманувших более 20 пенсионеров
Алтайская полиция поймала аферистов, обманувших более 20 пенсионеров, сообщает "МВД-Медиа". РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T09:21
2024-01-19T09:21
происшествия
барнаул
новоалтайск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Алтайская полиция поймала аферистов, обманувших более 20 пенсионеров, сообщает "МВД-Медиа". "Деятельность группы аферистов, обманувших более 20 пенсионеров из Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет, пресекла алтайская полиция. Сообщники действовали по заранее отработанной схеме. Выдавая себя за работников служб электроснабжения или оконного сервиса, руководитель преступной группы - ранее четырежды судимый 32-летний барнаулец, совместно с 41-летним подельником обзванивали пенсионеров и навязывали им услуги по проверке работы электроприборов или диагностике пластиковых окон", - говорится в сообщении. После этого их сообщник, 31-летний уроженец Новоалтайска, приезжал к доверившимся пожилым гражданам, замерял сетевое напряжение и информировал о якобы проблемах в проводке либо в ходе осмотра незаметно повреждал запорные механизмы стеклопакетов. Далее аферист убеждал хозяев квартир о необходимости замены выключателей и розеток, предлагая купить их у него, при этом сбывал по завышенным ценам, или же убеждал в проведении ремонта пластиковых окон. "При этом в случае отказа приобрести электроприборы злоумышленник угрожал пенсионерам составлением административного материала. Общая сумма причинённого потерпевшим ущерба составила около 1 миллиона рублей. В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 - 3 ст. 159 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает "МВД-Медиа".
https://ria.ru/20231031/pensioner-1906357882.html
барнаул
новоалтайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, барнаул, новоалтайск
Происшествия, Барнаул, Новоалтайск
На Алтае поймали аферистов, обманувших более 20 пенсионеров

Полиция поймала группу аферистов, обманувших более 20 пенсионеров в Барнауле

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Алтайская полиция поймала аферистов, обманувших более 20 пенсионеров, сообщает "МВД-Медиа".
"Деятельность группы аферистов, обманувших более 20 пенсионеров из Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет, пресекла алтайская полиция. Сообщники действовали по заранее отработанной схеме. Выдавая себя за работников служб электроснабжения или оконного сервиса, руководитель преступной группы - ранее четырежды судимый 32-летний барнаулец, совместно с 41-летним подельником обзванивали пенсионеров и навязывали им услуги по проверке работы электроприборов или диагностике пластиковых окон", - говорится в сообщении.
После этого их сообщник, 31-летний уроженец Новоалтайска, приезжал к доверившимся пожилым гражданам, замерял сетевое напряжение и информировал о якобы проблемах в проводке либо в ходе осмотра незаметно повреждал запорные механизмы стеклопакетов. Далее аферист убеждал хозяев квартир о необходимости замены выключателей и розеток, предлагая купить их у него, при этом сбывал по завышенным ценам, или же убеждал в проведении ремонта пластиковых окон.
"При этом в случае отказа приобрести электроприборы злоумышленник угрожал пенсионерам составлением административного материала. Общая сумма причинённого потерпевшим ущерба составила около 1 миллиона рублей. В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 - 3 ст. 159 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает "МВД-Медиа".
Десятирублевые купюры - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Москве пенсионерка продала две квартиры, отдав все деньги аферистам
31 октября 2023, 10:36
 
ПроисшествияБарнаулНовоалтайск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала