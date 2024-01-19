https://ria.ru/20240119/aferisty-1922257896.html

На Алтае поймали аферистов, обманувших более 20 пенсионеров

На Алтае поймали аферистов, обманувших более 20 пенсионеров - РИА Новости, 19.01.2024

На Алтае поймали аферистов, обманувших более 20 пенсионеров

Алтайская полиция поймала аферистов, обманувших более 20 пенсионеров, сообщает "МВД-Медиа". РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T09:21

2024-01-19T09:21

2024-01-19T09:21

происшествия

барнаул

новоалтайск

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БАРНАУЛ, 19 янв - РИА Новости. Алтайская полиция поймала аферистов, обманувших более 20 пенсионеров, сообщает "МВД-Медиа". "Деятельность группы аферистов, обманувших более 20 пенсионеров из Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет, пресекла алтайская полиция. Сообщники действовали по заранее отработанной схеме. Выдавая себя за работников служб электроснабжения или оконного сервиса, руководитель преступной группы - ранее четырежды судимый 32-летний барнаулец, совместно с 41-летним подельником обзванивали пенсионеров и навязывали им услуги по проверке работы электроприборов или диагностике пластиковых окон", - говорится в сообщении. После этого их сообщник, 31-летний уроженец Новоалтайска, приезжал к доверившимся пожилым гражданам, замерял сетевое напряжение и информировал о якобы проблемах в проводке либо в ходе осмотра незаметно повреждал запорные механизмы стеклопакетов. Далее аферист убеждал хозяев квартир о необходимости замены выключателей и розеток, предлагая купить их у него, при этом сбывал по завышенным ценам, или же убеждал в проведении ремонта пластиковых окон. "При этом в случае отказа приобрести электроприборы злоумышленник угрожал пенсионерам составлением административного материала. Общая сумма причинённого потерпевшим ущерба составила около 1 миллиона рублей. В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 - 3 ст. 159 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает "МВД-Медиа".

https://ria.ru/20231031/pensioner-1906357882.html

барнаул

новоалтайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул, новоалтайск