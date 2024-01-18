https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1921964811.html

На Украине пришли в бешенство из-за отсутствия лопат для борьбы с Россией

На Украине пришли в бешенство из-за отсутствия лопат для борьбы с Россией - РИА Новости, 18.01.2024

На Украине пришли в бешенство из-за отсутствия лопат для борьбы с Россией

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается обмануть народ и разводит популизм, высказался генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью каналу Newsroom. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T01:22

2024-01-18T01:22

2024-01-18T01:22

в мире

украина

киев

владимир зеленский

сергей кривонос

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается обмануть народ и разводит популизм, высказался генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью каналу Newsroom.Ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба допустил, что украинским войскам придется сражаться лопатами, если у них закончится оружие."Отличная речь пана Кулебы. У меня вопрос, а лопатами обеспечили все население Украины? И лопата — оружие! И лопатой можно огромное количество окопов вырыть. Однако вопрос о лопатах — это тот же самый вопрос, где тот миллиард деревьев? Поэтому это голый популизм, ни больше, ни меньше", — возмутился Кривонос.Генерал также отметил, что его "доводят до бешенства" слова правительства о планах производить беспилотники в каждом доме. Программа "дрон в каждой хате", по его словам, создана для того, чтобы пилить бюджет и иметь возможность уйти от ответственности за производство.В заключение Кривонос обвинил Киев в попытке обмануть народ и бросить его в "мясорубку войны".Ранее украинский генерал признался, что российские войска располагают необходимыми ресурсами и активно прощупывают украинскую оборону. Он добавил, что благодаря активной работе артиллерии и огромному количеству дронов Россия достигает определенных тактических успехов.

https://ria.ru/20240104/ukraina-1919731993.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины, россия