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На Украине пришли в бешенство из-за отсутствия лопат для борьбы с Россией
На Украине пришли в бешенство из-за отсутствия лопат для борьбы с Россией - РИА Новости, 18.01.2024
На Украине пришли в бешенство из-за отсутствия лопат для борьбы с Россией
Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается обмануть народ и разводит популизм, высказался генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью каналу Newsroom. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T01:22
2024-01-18T01:22
2024-01-18T01:22
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается обмануть народ и разводит популизм, высказался генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью каналу Newsroom.Ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба допустил, что украинским войскам придется сражаться лопатами, если у них закончится оружие."Отличная речь пана Кулебы. У меня вопрос, а лопатами обеспечили все население Украины? И лопата — оружие! И лопатой можно огромное количество окопов вырыть. Однако вопрос о лопатах — это тот же самый вопрос, где тот миллиард деревьев? Поэтому это голый популизм, ни больше, ни меньше", — возмутился Кривонос.Генерал также отметил, что его "доводят до бешенства" слова правительства о планах производить беспилотники в каждом доме. Программа "дрон в каждой хате", по его словам, создана для того, чтобы пилить бюджет и иметь возможность уйти от ответственности за производство.В заключение Кривонос обвинил Киев в попытке обмануть народ и бросить его в "мясорубку войны".Ранее украинский генерал признался, что российские войска располагают необходимыми ресурсами и активно прощупывают украинскую оборону. Он добавил, что благодаря активной работе артиллерии и огромному количеству дронов Россия достигает определенных тактических успехов.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины, россия
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Россия
На Украине пришли в бешенство из-за отсутствия лопат для борьбы с Россией
Генерал ВСУ Кривонос обвинил офис Зеленского в попытке обмануть украинцев
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается обмануть народ и разводит популизм, высказался генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью
каналу Newsroom.
Ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба допустил, что украинским войскам придется сражаться лопатами, если у них закончится оружие.
«
"Отличная речь пана Кулебы. У меня вопрос, а лопатами обеспечили все население Украины? И лопата — оружие! И лопатой можно огромное количество окопов вырыть. Однако вопрос о лопатах — это тот же самый вопрос, где тот миллиард деревьев? Поэтому это голый популизм, ни больше, ни меньше", — возмутился Кривонос.
Генерал также отметил, что его "доводят до бешенства" слова правительства о планах производить беспилотники в каждом доме. Программа "дрон в каждой хате", по его словам, создана для того, чтобы пилить бюджет и иметь возможность уйти от ответственности за производство.
В заключение Кривонос обвинил Киев
в попытке обмануть народ и бросить его в "мясорубку войны".
Ранее украинский генерал признался, что российские войска располагают необходимыми ресурсами и активно прощупывают украинскую оборону. Он добавил, что благодаря активной работе артиллерии и огромному количеству дронов Россия достигает определенных тактических успехов.
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