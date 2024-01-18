https://ria.ru/20240118/zakonoproekt-1922226687.html

В Госдуму внесли проект о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком

В Госдуму внесли проект о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком - РИА Новости, 18.01.2024

В Госдуму внесли проект о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве подозреваемой и обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он воспитывает один такого... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T23:03

2024-01-18T23:03

2024-01-18T23:04

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МОСКВА, 18 янв-РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве подозреваемой и обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он воспитывает один такого ребёнка в течение месяца получить одно дополнительное свидание с ним, законопроект доступен в думской электронной базе. "Часть третью статьи 18 Федерального закона от 15 июля 1995 года No ЮЗ-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" … дополнить предложением следующего содержания:"Подозреваемой или обвиняемой женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, а также подозреваемому или обвиняемому мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, в течение месяца может быть предоставлено одно дополнительное свидание со своими несовершеннолетними детьми", - написано в проекте закона. Также инициативой предлагается увеличить количество телефонных разговоров обвиняемых, при отсутствии техвозможностей администрацией исправительного учреждения их количество возрастёт с 6 до 12.

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