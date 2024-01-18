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В Госдуму внесли проект о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком - РИА Новости, 18.01.2024
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23:03 18.01.2024 (обновлено: 23:04 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/zakonoproekt-1922226687.html
В Госдуму внесли проект о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком
В Госдуму внесли проект о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком - РИА Новости, 18.01.2024
В Госдуму внесли проект о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве подозреваемой и обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он воспитывает один такого... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T23:03
2024-01-18T23:04
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МОСКВА, 18 янв-РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве подозреваемой и обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он воспитывает один такого ребёнка в течение месяца получить одно дополнительное свидание с ним, законопроект доступен в думской электронной базе. "Часть третью статьи 18 Федерального закона от 15 июля 1995 года No ЮЗ-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" … дополнить предложением следующего содержания:"Подозреваемой или обвиняемой женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, а также подозреваемому или обвиняемому мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, в течение месяца может быть предоставлено одно дополнительное свидание со своими несовершеннолетними детьми", - написано в проекте закона. Также инициативой предлагается увеличить количество телефонных разговоров обвиняемых, при отсутствии техвозможностей администрацией исправительного учреждения их количество возрастёт с 6 до 12.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком

В ГД внесли проект о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком до 14 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 янв-РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве подозреваемой и обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он воспитывает один такого ребёнка в течение месяца получить одно дополнительное свидание с ним, законопроект доступен в думской электронной базе.
"Часть третью статьи 18 Федерального закона от 15 июля 1995 года No ЮЗ-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" … дополнить предложением следующего содержания:"Подозреваемой или обвиняемой женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, а также подозреваемому или обвиняемому мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, в течение месяца может быть предоставлено одно дополнительное свидание со своими несовершеннолетними детьми", - написано в проекте закона.
Также инициативой предлагается увеличить количество телефонных разговоров обвиняемых, при отсутствии техвозможностей администрацией исправительного учреждения их количество возрастёт с 6 до 12.
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