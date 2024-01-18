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Госдума приняла закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС
Госдума приняла закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 18.01.2024
Госдума приняла закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении правительственный закон, приводящий закон об обращении лекарственных средств в соответствие с... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:43
2024-01-18T13:43
2024-01-18T13:43
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении правительственный закон, приводящий закон об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами, которые регулируют вопрос обращения лекарств в рамках Евразийского экономического союза. Закон был подготовлен в соответствии c Соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза, "ратифицированным Федеральным законом 2016 г №5-ФЗ в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Союза и регулирующими вопросы обращения лекарственных средств, а также уточнение понятийного аппарата с учетом права Союза", сказано в пояснительной записке. Законом устанавливаются особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп лекарственных препаратов, а именно высокотехнологичных, орфанных и лекарственных препаратов, для лечения высокозатратных нозологий. Законом устанавливается возможность предоставления по запросу Минздравом России Росздравнадзору детальной информации о зарегистрированном лекарственном препарате для целей осуществления государственного контроля. Отмечается, что в сфере обращения лекарственных средств упрощаются требования к представлению документов при вводе в гражданский оборот лекарственных препаратов добросовестными субъектами обращения лекарственных средств. Более того, исключается норма об отмене государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского применения в случае его отсутствия в обращении в Российской Федерации в течение трех и более лет.
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россия, госдума рф, здоровье - общество, евразийский экономический союз, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Россия, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Евразийский экономический союз, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Госдума приняла закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС
ГД приняла закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении правительственный закон
, приводящий закон об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами, которые регулируют вопрос обращения лекарств в рамках Евразийского экономического союза.
Закон был подготовлен в соответствии c Соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза, "ратифицированным Федеральным законом 2016 г №5-ФЗ в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Союза и регулирующими вопросы обращения лекарственных средств, а также уточнение понятийного аппарата с учетом права Союза", сказано в пояснительной записке.
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Законом устанавливаются особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп лекарственных препаратов, а именно высокотехнологичных, орфанных и лекарственных препаратов, для лечения высокозатратных нозологий.
Законом устанавливается возможность предоставления по запросу Минздравом России Росздравнадзору
детальной информации о зарегистрированном лекарственном препарате для целей осуществления государственного контроля.
Отмечается, что в сфере обращения лекарственных средств упрощаются требования к представлению документов при вводе в гражданский оборот лекарственных препаратов добросовестными субъектами обращения лекарственных средств.
Более того, исключается норма об отмене государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского применения в случае его отсутствия в обращении в Российской Федерации в течение трех и более лет.
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