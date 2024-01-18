https://ria.ru/20240118/vzryvy-1921968384.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T02:26
2024-01-18T02:26
2024-01-18T02:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное" со ссылкой на корреспондентов."В Хмельницкой области раздались взрывы", - говорится в посте.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области была отменена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы