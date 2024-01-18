Рейтинг@Mail.ru
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:26 18.01.2024 (обновлено: 02:28 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/vzryvy-1921968384.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T02:26
2024-01-18T02:28
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917747659_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6b91e18872a4ecdaee591cc2320a865e.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное" со ссылкой на корреспондентов."В Хмельницкой области раздались взрывы", - говорится в посте.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области была отменена.
https://ria.ru/20240118/kontrnastuplenie-1921966457.html
хмельницкая область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917747659_143:0:1280:852_1920x0_80_0_0_b480109340a87410cd54f912463869a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.
"В Хмельницкой области раздались взрывы", - говорится в посте.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Глава Минобороны Франции прокомментировал контрнаступление ВСУ
01:53
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области была отменена.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала