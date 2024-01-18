https://ria.ru/20240118/vzryvy-1921968384.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T02:26

2024-01-18T02:26

2024-01-18T02:28

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное" со ссылкой на корреспондентов."В Хмельницкой области раздались взрывы", - говорится в посте.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области была отменена.

https://ria.ru/20240118/kontrnastuplenie-1921966457.html

хмельницкая область

украина

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Максим Горбачев

в мире, хмельницкая область, украина