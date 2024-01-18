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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 18.01.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Несколько взрывов прогремело в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава городской... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:12

2024-01-18T13:12

2024-01-18T13:12

специальная военная операция на украине

россия

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. "Взрывы прогремели в разных районах города", - написал Мрочко. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240118/vzryvy-1921968384.html

россия

херсон

херсонская область

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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины