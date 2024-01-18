https://ria.ru/20240118/vzryv-1922068088.html
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 18.01.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Несколько взрывов прогремело в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава городской... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:12
2024-01-18T13:12
2024-01-18T13:12
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_157:121:1226:722_1920x0_80_0_0_90c935f5bba078518068a5c200c8c7f3.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Несколько взрывов прогремело в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил в своем Telegram-канале назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. "Взрывы прогремели в разных районах города", - написал Мрочко. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240118/vzryvy-1921968384.html
россия
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_58b4d649959823d5098609cb958a5ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Мрочко: несколько взрывов прогремело в подконтрольном ВСУ городе Херсоне