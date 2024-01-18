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Источник: ВСУ нанесли 66 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли 66 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.01.2024
Источник: ВСУ нанесли 66 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла по селам левого берега Днепра Херсонской области 66 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам, источник знакомый с... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:46
2024-01-18T09:46
2024-01-18T09:46
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ГЕНИЧЕСК, 18 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по селам левого берега Днепра Херсонской области 66 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам, источник знакомый с ситуацией. "Войска киевского режима продолжают бесчеловечные обстрелы населенных пунктов левого берега Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по ним 46 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ совершили еще 20 обстрелов", - сказал источник.Под ударами оказались Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Алешки, Великая Лепетиха, Песчановка, Саги. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
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РИА Новости
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происшествия, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ нанесли 66 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли по селам левого берега Днепра Херсонской области 66 ударов
ГЕНИЧЕСК, 18 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по селам левого берега Днепра Херсонской области 66 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам, источник знакомый с ситуацией.
«
"Войска киевского режима продолжают бесчеловечные обстрелы населенных пунктов левого берега Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по ним 46 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ совершили еще 20 обстрелов", - сказал источник.
Под ударами оказались Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Алешки, Великая Лепетиха, Песчановка, Саги.
Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.