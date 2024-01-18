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ЕП рассмотрит обращение в суд против ЕК из-за финансирования Венгрии - РИА Новости, 18.01.2024
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16:14 18.01.2024 (обновлено: 16:31 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/vengriya-1922148559.html
ЕП рассмотрит обращение в суд против ЕК из-за финансирования Венгрии
ЕП рассмотрит обращение в суд против ЕК из-за финансирования Венгрии - РИА Новости, 18.01.2024
ЕП рассмотрит обращение в суд против ЕК из-за финансирования Венгрии
Депутаты Европарламента, возмущенные выделением бюджетных средств ЕС Венгрии, в резолюции поручили юридической службе проанализировать законность решения... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:14
2024-01-18T16:31
в мире
венгрия
виктор орбан
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Депутаты Европарламента, возмущенные выделением бюджетных средств ЕС Венгрии, в резолюции поручили юридической службе проанализировать законность решения Еврокомиссии разблокировать более 10 миллиардов евро для Венгрии и возможность подачи иска в Суд ЕС. Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. "Парламент имеет возможность использовать все юридические и политические меры в его распоряжении, если Еврокомиссия размораживает средства, когда условия для этого не выполнены... Поручает своему комитету по правовым вопросам как можно скорее предпринять необходимые шаги в связи с решением Комиссии... включая запрос на правовой анализ с целью рассмотрения законности решения ЕК Суде ЕС", - говорится в резолюции. Депутаты Европарламента также напомнили, что Еврокомиссия политически подотчетна Европейскому парламенту. Перед началом важнейшего декабрьского саммита Евросоюза Еврокомиссия сообщила, что разблокировала 10,2 миллиарда евро финансирования для Венгрии. До этого ЕК якобы "совершенно неожиданно" получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, из-за которых Венгрия долго не могла добиться бюджетных денег ЕС. Евродепутаты уверены, что деньги Будапешту разморозили как раз накануне саммита, чтобы добиться большей сговорчивости венгерского премьера Виктора Орбана по "украинским вопросам". Тем не менее на саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом Орбан не стал накладывать вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, покинув зал заседаний на время голосования по этому вопросу. Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе. Еврокомиссия до сих пор рассчитывает согласовать масштабное финансирование Киева, несмотря на противодействие Венгрии. Депутаты Европарламента опасаются, что Еврокомиссия вновь пойдет на неприемлемые, по их мнению, уступки венгерскому премьеру. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
https://ria.ru/20240118/evrosoyuz-1922135429.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
ЕП рассмотрит обращение в суд против ЕК из-за финансирования Венгрии

ЕП может подать в суд на ЕК из-за разблокирования 10 млрд евро для Венгрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип на здании Европарламента в Брюсселе
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Депутаты Европарламента, возмущенные выделением бюджетных средств ЕС Венгрии, в резолюции поручили юридической службе проанализировать законность решения Еврокомиссии разблокировать более 10 миллиардов евро для Венгрии и возможность подачи иска в Суд ЕС.
Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались.
«
"Парламент имеет возможность использовать все юридические и политические меры в его распоряжении, если Еврокомиссия размораживает средства, когда условия для этого не выполнены... Поручает своему комитету по правовым вопросам как можно скорее предпринять необходимые шаги в связи с решением Комиссии... включая запрос на правовой анализ с целью рассмотрения законности решения ЕК Суде ЕС", - говорится в резолюции.
Депутаты Европарламента также напомнили, что Еврокомиссия политически подотчетна Европейскому парламенту.
Перед началом важнейшего декабрьского саммита Евросоюза Еврокомиссия сообщила, что разблокировала 10,2 миллиарда евро финансирования для Венгрии.
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До этого ЕК якобы "совершенно неожиданно" получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, из-за которых Венгрия долго не могла добиться бюджетных денег ЕС.
Евродепутаты уверены, что деньги Будапешту разморозили как раз накануне саммита, чтобы добиться большей сговорчивости венгерского премьера Виктора Орбана по "украинским вопросам".
Тем не менее на саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
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При этом Орбан не стал накладывать вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, покинув зал заседаний на время голосования по этому вопросу.
Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе. Еврокомиссия до сих пор рассчитывает согласовать масштабное финансирование Киева, несмотря на противодействие Венгрии.
Депутаты Европарламента опасаются, что Еврокомиссия вновь пойдет на неприемлемые, по их мнению, уступки венгерскому премьеру.
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Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание финансирования ЕС для Будапешта.
Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
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