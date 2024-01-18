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Лавров призвал к коллективной работе в урегулировании на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.01.2024
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11:50 18.01.2024 (обновлено: 16:53 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/uregulirovanie-1922035802.html
Лавров призвал к коллективной работе в урегулировании на Ближнем Востоке
Лавров призвал к коллективной работе в урегулировании на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров призвал к коллективной работе в урегулировании на Ближнем Востоке
В ситуации на Ближнем Востоке необходимо полагаться на коллективную работу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:50
2024-01-18T16:53
в мире
сша
ближний восток
палестина
оон
сергей лавров
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В ситуации на Ближнем Востоке необходимо полагаться на коллективную работу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Главным направлением усилий должно стать создание Палестинского государства в полном соответствии с решениями Совета Безопасности (ООН - ред.).... Без этого мы будем видеть рецидивы того насилия, которые сейчас наблюдаются в Газе, потому что без создания Палестинского государства палестинский народ будет продолжать чувствовать себя ущемленным", - отметил Лавров на итоговой пресс-конференции.
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сша
ближний восток
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в мире, сша, ближний восток, палестина, оон, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Ближний Восток, Палестина, ООН, Сергей Лавров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров призвал к коллективной работе в урегулировании на Ближнем Востоке

Лавров призвал в ситуации на Ближнем Востоке полагаться на коллективную работу

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов сектора Газа
Последствия обстрелов сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В ситуации на Ближнем Востоке необходимо полагаться на коллективную работу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главным направлением усилий должно стать создание Палестинского государства в полном соответствии с решениями Совета Безопасности (ООН - ред.).... Без этого мы будем видеть рецидивы того насилия, которые сейчас наблюдаются в Газе, потому что без создания Палестинского государства палестинский народ будет продолжать чувствовать себя ущемленным", - отметил Лавров на итоговой пресс-конференции.
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В миреСШАБлижний ВостокПалестинаООНСергей ЛавровОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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