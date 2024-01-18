https://ria.ru/20240118/uregulirovanie-1922035802.html

Лавров призвал к коллективной работе в урегулировании на Ближнем Востоке

Лавров призвал к коллективной работе в урегулировании на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров призвал к коллективной работе в урегулировании на Ближнем Востоке

В ситуации на Ближнем Востоке необходимо полагаться на коллективную работу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:50

2024-01-18T11:50

2024-01-18T16:53

в мире

сша

ближний восток

палестина

оон

сергей лавров

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В ситуации на Ближнем Востоке необходимо полагаться на коллективную работу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Главным направлением усилий должно стать создание Палестинского государства в полном соответствии с решениями Совета Безопасности (ООН - ред.).... Без этого мы будем видеть рецидивы того насилия, которые сейчас наблюдаются в Газе, потому что без создания Палестинского государства палестинский народ будет продолжать чувствовать себя ущемленным", - отметил Лавров на итоговой пресс-конференции.

https://ria.ru/20240118/uregulirovanie-1922137006.html

сша

ближний восток

палестина

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, ближний восток, палестина, оон, сергей лавров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году