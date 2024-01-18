https://ria.ru/20240118/ukraina-1922051189.html
Запад не заинтересован в переговорах России и Украины, заявил Лавров
Запад не заинтересован в переговорах России и Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Запад не заинтересован в переговорах России и Украины, заявил Лавров
Запад не заинтересован в переговорах РФ и Украины, совершенно точно, что команду дает Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:33
2024-01-18T12:33
2024-01-18T12:33
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Запад не заинтересован в переговорах РФ и Украины, совершенно точно, что команду дает Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В апреле 2022 года Запад запретил Украине подписывать договоренности, точно так же Запад не заинтересован в том, чтобы какие-то переговоры сейчас начинались. Команду дает точно совершенно Вашингтон", - сказал министр на итоговой пресс-конференции.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, США
Запад не заинтересован в переговорах России и Украины, заявил Лавров
Лавров: Запад не заинтересован в переговорах РФ и Украины, команду дают США