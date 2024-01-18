https://ria.ru/20240118/ukraina-1922051189.html

Запад не заинтересован в переговорах России и Украины, заявил Лавров

Запад не заинтересован в переговорах России и Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

Запад не заинтересован в переговорах России и Украины, заявил Лавров

Запад не заинтересован в переговорах РФ и Украины, совершенно точно, что команду дает Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:33

2024-01-18T12:33

2024-01-18T12:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Запад не заинтересован в переговорах РФ и Украины, совершенно точно, что команду дает Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В апреле 2022 года Запад запретил Украине подписывать договоренности, точно так же Запад не заинтересован в том, чтобы какие-то переговоры сейчас начинались. Команду дает точно совершенно Вашингтон", - сказал министр на итоговой пресс-конференции.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сергей лавров, сша