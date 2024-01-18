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Французские сенаторы отметили "ухудшение военной ситуации" для Киева - РИА Новости, 18.01.2024
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06:47 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/ukhudshenie-1921977929.html
Французские сенаторы отметили "ухудшение военной ситуации" для Киева
Французские сенаторы отметили "ухудшение военной ситуации" для Киева - РИА Новости, 18.01.2024
Французские сенаторы отметили "ухудшение военной ситуации" для Киева
Группа французских сенаторов в докладе на основе данных украинских и польских чиновников заявила об ухудшении военной обстановки на Украине и сохранении... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T06:47
2024-01-18T06:47
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Группа французских сенаторов в докладе на основе данных украинских и польских чиновников заявила об ухудшении военной обстановки на Украине и сохранении российскими силами наступательной позиции. Делегация комиссии сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил в декабре 2023 года посетила Варшаву и Киев. На основе этой поездки депутаты составили доклад "Почему будущее Европы формируется на Украине". По словам сенаторов, проведенные в Киеве беседы подтверждают "впечатление ухудшения военной ситуации", которое сопровождается усилением напора со стороны российских сил. Подобной позиции, как указано в докладе, придерживается и "высокопоставленный польский собеседник". При этом темпы производства боеприпасов на Украине остаются недостаточными, отмечают депутаты. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Владимир Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ". Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными. Как рассказывал Путин на декабрьской прямой линии, за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Французские сенаторы отметили "ухудшение военной ситуации" для Киева

Группа французских сенаторов заявила об ухудшении военной обстановки на Украине

© AP Photo / LIBKOSМедики помогают тяжело раненому украинскому солдату
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Медики помогают тяжело раненому украинскому солдату. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Группа французских сенаторов в докладе на основе данных украинских и польских чиновников заявила об ухудшении военной обстановки на Украине и сохранении российскими силами наступательной позиции.
Делегация комиссии сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил в декабре 2023 года посетила Варшаву и Киев. На основе этой поездки депутаты составили доклад "Почему будущее Европы формируется на Украине".
По словам сенаторов, проведенные в Киеве беседы подтверждают "впечатление ухудшения военной ситуации", которое сопровождается усилением напора со стороны российских сил. Подобной позиции, как указано в докладе, придерживается и "высокопоставленный польский собеседник".
При этом темпы производства боеприпасов на Украине остаются недостаточными, отмечают депутаты.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Владимир Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ". Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными. Как рассказывал Путин на декабрьской прямой линии, за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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