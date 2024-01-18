https://ria.ru/20240118/ukhudshenie-1921977929.html

Французские сенаторы отметили "ухудшение военной ситуации" для Киева

Французские сенаторы отметили "ухудшение военной ситуации" для Киева - РИА Новости, 18.01.2024

Французские сенаторы отметили "ухудшение военной ситуации" для Киева

Группа французских сенаторов в докладе на основе данных украинских и польских чиновников заявила об ухудшении военной обстановки на Украине и сохранении... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T06:47

2024-01-18T06:47

2024-01-18T06:47

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Группа французских сенаторов в докладе на основе данных украинских и польских чиновников заявила об ухудшении военной обстановки на Украине и сохранении российскими силами наступательной позиции. Делегация комиссии сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил в декабре 2023 года посетила Варшаву и Киев. На основе этой поездки депутаты составили доклад "Почему будущее Европы формируется на Украине". По словам сенаторов, проведенные в Киеве беседы подтверждают "впечатление ухудшения военной ситуации", которое сопровождается усилением напора со стороны российских сил. Подобной позиции, как указано в докладе, придерживается и "высокопоставленный польский собеседник". При этом темпы производства боеприпасов на Украине остаются недостаточными, отмечают депутаты. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Владимир Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ". Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными. Как рассказывал Путин на декабрьской прямой линии, за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20240118/umerov-1921975098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия