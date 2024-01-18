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В Ташкенте три человека погибли от отравления неизвестным веществом - РИА Новости, 18.01.2024
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17:34 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/tashkent-1922175391.html
В Ташкенте три человека погибли от отравления неизвестным веществом
В Ташкенте три человека погибли от отравления неизвестным веществом - РИА Новости, 18.01.2024
В Ташкенте три человека погибли от отравления неизвестным веществом
Три человека, в том числе ребенок, скончались от отравления неизвестным веществом в одном из частных домов Ташкента, еще двое госпитализированы в тяжелом... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:34
2024-01-18T17:34
происшествия
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 янв - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, скончались от отравления неизвестным веществом в одном из частных домов Ташкента, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана. По данным пресс-службы, в Учтепинском районе Ташкента в частном доме были обнаружены без сознания пять человек из одной семьи. "После осмотра в доме была установлена смерть двоих из них – 36-летней женщины и пятилетней девочки. Позже еще один член семьи, мужчина 39 лет, скончался в больнице", - говорится в сообщении генпрокуратуры для СМИ. Еще двое – 12-летняя и годовалая девочки были госпитализированы в тяжелом состоянии в токсикологическое реанимационное отделение Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Для установления причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза, из дома взяты образцы всех продуктов питания и лекарств, ведется следствие, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240118/otravlenie-1922005725.html
https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914045691.html
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происшествия, ташкент, узбекистан
Происшествия, Ташкент, Узбекистан
В Ташкенте три человека погибли от отравления неизвестным веществом

В Ташкенте от отравления умерли три члена одной семьи, еще двое без сознания

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 18 янв - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, скончались от отравления неизвестным веществом в одном из частных домов Ташкента, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.
По данным пресс-службы, в Учтепинском районе Ташкента в частном доме были обнаружены без сознания пять человек из одной семьи.
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"После осмотра в доме была установлена смерть двоих из них – 36-летней женщины и пятилетней девочки. Позже еще один член семьи, мужчина 39 лет, скончался в больнице", - говорится в сообщении генпрокуратуры для СМИ.
Еще двое – 12-летняя и годовалая девочки были госпитализированы в тяжелом состоянии в токсикологическое реанимационное отделение Республиканского центра экстренной медицинской помощи.
Для установления причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза, из дома взяты образцы всех продуктов питания и лекарств, ведется следствие, добавили в пресс-службе.
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