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Кандидат в президенты Финляндии оценил возможность войны с Россией - РИА Новости, 18.01.2024
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00:58 18.01.2024 (обновлено: 01:36 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/stolknovenie-1921963678.html
Кандидат в президенты Финляндии оценил возможность войны с Россией
Кандидат в президенты Финляндии оценил возможность войны с Россией - РИА Новости, 18.01.2024
Кандидат в президенты Финляндии оценил возможность войны с Россией
Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб выразил сомнения в эфире общественного телеканала Yle, что Россия может "проверить границы НАТО на прочность". РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T00:58
2024-01-18T01:36
россия
финляндия
александр стубб
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб выразил сомнения в эфире общественного телеканала Yle, что Россия может "проверить границы НАТО на прочность". "Сомневаюсь, что это возможный сценарий", — сказал он в ответ на вопрос журналиста в ходе предвыборных дебатов. При этом Стубб убежден, что Россия уже "проиграла войну", потому что Украина по-прежнему является независимым государством и станет членом ЕС. "Украина - независимое государство, она может обороняться, станет членом ЕС, Запад поддерживает ее, рано или поздно (она) станет членом НАТО… Россия хотела сделать Украину российской, но она стала европейской… Европа должна была расколоться, теперь она стала более единой… Поэтому Россия проиграла войну", - отметил он.Он также добавил, что "вишенкой на торте" для ослабления России стало вступление Финляндии и Швеции в НАТО.Таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) ранее опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток. По его словам, "Германии стоит беспокоиться из-за своей серьезной и непосредственной вовлеченности в конфликт на Украине". Другие российские чиновники и депутаты назвали эту статью фейком, вбросом и мистификацией.По данным последних опросов, бывший премьер-министр Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто являются фаворитами президентской гонки. Выборы в Финляндии пройдут 28 января. Второй тур возможен 11 февраля. Досрочное голосование началось 17 января.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20240112/provokatsiya-1920843120.html
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россия, финляндия, александр стубб, дмитрий песков, пекка хаависто, германия, нато, в мире
Россия, Финляндия, Александр Стубб, Дмитрий Песков, Пекка Хаависто, Германия, НАТО, В мире
Кандидат в президенты Финляндии оценил возможность войны с Россией

Александр Стубб: Россия вряд ли проверит границы НАТО на прочность

© Фото : Finnish Defence ForcesШведский и финский военнослужащие во время совместных учений
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Finnish Defence Forces
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб выразил сомнения в эфире общественного телеканала Yle, что Россия может "проверить границы НАТО на прочность".
"Сомневаюсь, что это возможный сценарий", — сказал он в ответ на вопрос журналиста в ходе предвыборных дебатов.
При этом Стубб убежден, что Россия уже "проиграла войну", потому что Украина по-прежнему является независимым государством и станет членом ЕС. "Украина - независимое государство, она может обороняться, станет членом ЕС, Запад поддерживает ее, рано или поздно (она) станет членом НАТО… Россия хотела сделать Украину российской, но она стала европейской… Европа должна была расколоться, теперь она стала более единой… Поэтому Россия проиграла войну", - отметил он.
Он также добавил, что "вишенкой на торте" для ослабления России стало вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) ранее опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток. По его словам, "Германии стоит беспокоиться из-за своей серьезной и непосредственной вовлеченности в конфликт на Украине". Другие российские чиновники и депутаты назвали эту статью фейком, вбросом и мистификацией.
Военные учения в Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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12 января, 04:30
По данным последних опросов, бывший премьер-министр Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто являются фаворитами президентской гонки. Выборы в Финляндии пройдут 28 января. Второй тур возможен 11 февраля. Досрочное голосование началось 17 января.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Кандидат в президенты Финляндии предложил посредничество страны по Украине
00:33
 
РоссияФинляндияАлександр СтуббДмитрий ПесковПекка ХаавистоГерманияНАТОВ мире
 
 
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